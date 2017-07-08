Звезда "Дома-2" стала мамой

Участница популярного телешоу "Дом-2" Тата Абрамсон стала мамой. Она родила своему супругу Валерию Блюменкранцу девочку.

Малышка родилась 8 июля 2017 года, то есть в День семьи, любви и верности. О появлении девочки на свет в социальной сети Instagram сообщили как Тата Абрамсон, так и ее муж Валерий Блюменкранец.

enter; width:100%;"> Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) Июн 30 2017 в 7:15 PDT

Участница "Дома-2" опубликовала на ресурсе фотографию, на которой видно, что она лежит в палате на больничной койке. Предположительно, снимок сделан незадолго до родов. "Вот и началось", – прокомментировала она этот кадр.

Публикация от Tata Blumenkranz (@_tatia_tatia_) Июл 8 2017 в 1:32 PDT

В свою очередь, Валерий Блюменкранец опубликовал в соцсети селфи, сделанное в коридорах больницы. На снимке он запечатлен в медицинском халате и в маске. "Понеслась", – написал он. Примечательно, что супруг участницы "Дома-2" опубликовал фотографию на три часа раньше, чем сама Тата Абрамсон.

Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) Июл 7 2017 в 11:07 PDT

Через некоторое время Блюменкранец разместил в Instagram еще одно фото. На нем видно, что мужчина держит на руках новорожденную девочку. "Господи, спасибо тебе за это счастье, я стал папой", – прокомментировал он это фото.

Публикация от Валерий Блюменкранц (@blumenkranz89) Июл 8 2017 в 6:04 PDT

"Это самый прекрасный день в моей жизни", – цитирует отца Starhit. "Дочка такая красивая, а главное, здоровенькая! Я счастлив. Спасибо моей любимой", – отметил он.

Ещё не родила,но уже так хочется �� Публикация от Tata Blumenkranz (@_tatia_tatia_) Июн 5 2017 в 3:08 PDT

Пользователи социальной сети уже поздравили пару с рождением первенца. "Так радостно за вас, даже всплакнула", – написал в комментариях к снимку idaahmadullina. "Вас теперь трое и это огромное счастье и радость. Растите большими, крепенькими и здоровенькими!" – добавил пользователь nastyalisyanaya.