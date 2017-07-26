Известная актриса отказалась поверить в неутешительный диагноз

Популярная комедийная актриса Валентина Рубцова дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как испытала шок, узнав о неутешительном диагнозе своего партнера, актера Андрея Гайдуляна.

О диагнозе "злокачественная лимфома" Андрей Гайдулян узнал в июле 2015 года. Вскоре об онкологии у актера стало известно и его ближайшему окружению, в том числе его неизменной партнерше, актрисе Валентине Рубцовой. Она рассказала о том, как восприняла неутешительный диагноз Гайдуляна.

"Помню, что не могла поверить в это. Отказывалась. Для всех нас это было шоком. Я повторяла себе только одно: "все будет хорошо, он справится". Я звонила и писала Андрею. Было трудно всем, кто был рядом. И могу сказать, что ему было тяжелее в миллион раз больше. Не знаю… Это большое счастье, что все закончилось. Дай бог здоровья Андрею!" – рассказала Рубцова.

Тогда, после лечения в московском Онкоцентре имени Блохина он отправился в Германию, где прошел курс химиотерапии. Лечение в немецкой клинике принесло плоды, и Андрей вернулся в Москву. "Мы были всегда на связи, переписывались, созванивались. О счастливом исходе мы узнали первыми. Хотелось кричать от радости на весь мир! И всем рассказывать. Но никому не говорили. Потому что Андрей захотел сам объявить об этом. Это было такое большое счастье… Как будто ты взлетел. Такие ощущения были у всех нас. До слез", – цитирует Валентину Рубцову "Телепрограмма".

Публикация от Валентина Рубцова (@yalav) Ноя 10 2016 в 3:44 PST

Валентина и Андрей прославились благодаря сериалу "Универ", который дал путевку в жизнь и актрисе Марии Кожевниковой. В ходе съемок актрисы примерили на себя множество образов. в одном из эпизодов героини Рубцовой и Кожевниковой даже сменили сексуальную ориентацию и обменялись жарким поцелуем. Валентина так прокомментировала этот пикантный момент: "Об этом мечтают многие мужчины, а мне вот повезло! Благодарна Маше за наше многолетнее сотрудничество. Рада, что у нее все прекрасно складывается. Она боец и целеустремленный человек".

Закрепили свой успех Рубцова и Гайдулян съемками в комедийном сериале "СашаТаня". По признанию актрисы, дошло до того, что поклонники часто ее путают с героиней. "Таня, а распишитесь мне вот тут!" И это не очень приятно. Потому что не знают имени артиста, не читают титры, что странно. Спрашиваю: "А вы знаете, как меня зовут?" Отвечают: "Ну, Таня". Это грустно. Не знаю, о чем это говорит", – призналась актриса.