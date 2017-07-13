Изольда из "Лицея" в прозрачном купальнике затмила поп-див

Бывшая солистка группы "Лицей" Изольда Ишханишвили поделилась фото, на котором она запечатлена в прозрачном купальнике. Пользователи Сети пришли ко мнению, что исполнительница затмила всех поп-див своей красотой.

Изольда в данный момент, если верить ее Instagram, наслаждается настоящим летом в Монте-Карло. Чтобы загар был ровнее, артистка надела купальник в дырочку. В нем она выглядит невероятно сексуально.

И вот уж где поистине божественные ноги буквально от ушей. А многие и забыли, какая жемчужина и просто идеал женской красоты – Изольда, ведь со времен нетленок "Лицея" "Осень" и "След на воде" утекло очень много воды. Певице, между прочим, 40 лет. Хотя поверить в это крайне сложно.

Публикация от Изольда Ишханишвили (@izolda_i) Июл 13 2017 в 3:54 PDT

Если исполнительница не грешит фотошопом, то талия у нее осиная, живот – идеально плоский, а копна кудрявых, длинных волос всегда была предметом гордости и отличительным признаком Изольды.

Публикация от Изольда Ишханишвили (@izolda_i) Июл 13 2017 в 4:16 PDT

Отметим, что Ишханишвили известна экстравагантным образом жизни. Судя по ее фотографиям в социальных сетях, можно предположить, что артистка не отказывает себе в удовольствиях и берет от жизни все. У Изольды немало предметов роскоши вроде легендарных сумок Birkin, яхт и бриллиантов.