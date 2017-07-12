Жена Шнурова матом ответила на вопрос о детях

Матильда и Сергей Шнуровы поговорили с Ксенией Собчак. Они ответили на вопросы о детях и о том, чего о них никто не знает.

Матильда Шнурова не стала скрывать, что жизнь с музыкантом "бывает" сущим адом. "Я как муж и партнер – не очень мягкий тип. Наверняка Матильде не хватает так называемой романтики, но я не могу дать того, чего у меня нет", – парировал Сергей. Более того, Шнуров заявил, что он ***, а Матильда считает, что в ней "самое драгоценное" – доброта.

Ксения спросила, почему за десять лет совместной жизни они так и не завели детей. Причем сделала это в свойственной себе язвительной манере. "Меня всю жизнь так долбили, почему у меня нет детей, что теперь я на полных основаниях, как мать, спрошу: почему вы десять лет вместе, а гаденыша не завели?" – задала прямой вопрос Собчак.

Шнурова попыталась объяснить. "Мы оба не очень горим к этому. Я не испытываю к этому отвращения, не могу сказать, что это ***, маленький гаденыш, но к этому нет стремления", – цитирует Матильду L`Officiel.

Сергей внес ясность. "Мы об этом особенно и не разговариваем, и не думаем. Я считаю, что о детях стоит задумываться, когда у тебя… Скажем, у нас сейчас двести пятьдесят квадратных метров, да? Вот если пятьсот, тогда, ***, стоит. А сейчас мы просто с ними не разойдемся. Нам вдвоем-то здесь тяжеловато", – признался Шнуров.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) Июл 8 2017 в 3:30 PDT

Собчак спросила у Матильды, что она знает о Сергее, причем того, что больше никто не знает. "Он по утрам сидит час в туалете. С появлением твоих прямых эфиров о тебе знают, по-моему, уже все. Особенно после последнего, который длился сутки", – заявила Шнурова.

При этом Матильда призналась, что сама она это не смотрит. "Ты видела этот прямой эфир, когда он пьяный пошел туда и сутки там сидел? Я с ужасом включила в какой-то момент, увидела, что он плачет под песни Виктора Цоя, кричит: "Я пью за тех, кто погиб в Афганистане", и тут же это выключила ***, потому что я это видеть, ***, не хочу", – отрезала Матильда.

Шнурова заявила, что певец любит поплакать. "Например, мы смотрели фильм "Любовь и голуби", он рыдал. Когда они мирились", – рассказала жена артиста. А вот Сергей на тот же вопрос был краток. Он сказал: "У нее *** ночная черная маска".