Ольга Бузова устроила горячие танцы без платья

Поющая телеведущая прилюдно сняла платье. А поп-король ее порыв поддержал и даже похвалил.

Ольга Бузова стала специальным гостем на премии Fashion People Awards. Представляла она, конечно, новую песню под названием "Мало половин". В середине эффектного номера Ольга вдруг сбросила платье и осталась в серебристом купальнике. Потеряв дар речи, собравшиеся замерли с бокалами шампанского в руке и ананасами во рту.

Нашелся только Филипп Киркоров. "Я верю в Бузову, – заявил он корреспонденту Dni.Ru. – Преодолеть себя может только человек, который этого очень хочет. А Ольга именно такая, целеустремленная. Как бы зрителям хотелось или не хотелось, но это произойдет. По себе знаю, потому что проходил через все эти испытания, непонимания, гонения. Как поется в песне, я сама была такою триста лет тому назад".

Ольга благодарна артисту за поддержку: "Мы недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: "Что ты творишь?! Ты – богиня, большая молодец, невероятная!" И это дорогого стоит. Если бы я услышала от Филиппа критику, это меня расстроило бы. Пока некрасиво высказываются только те, мнение кого для меня мало значит".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 8 2017 в 1:50 PDT

В ближайших планах ведущей "Дома-2" – дуэт с поп-королем. В последнее время они часто встречаются на мероприятиях, и Бузова видит в этом знак судьбы. Напомним, что ранее Филипп Киркоров пел дуэтом с Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Анной Нетребко, Анастасией Стоцкой и Алсу.