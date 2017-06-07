Лобода променяла сцену на кастрюли

Бывшая солистка "ВИА Гры" является объектом вожделения тысяч мужчин. Яркая, экспрессивная и харизматичная, она постоянно окружена многочисленными поклонниками. Но мало кто знает, на что пришлось пойти певице ради возлюбленного.

Любовь, как известно слепа. И Лобода дажеподумать не могла, что ей придется отказаться от карьеры ради счастья с любимым мужчиной. "Я влюбилась в него с первого взгляда и была уверена, что это на всю жизнь. Я хотела от него детей, мечтала о совместном будущем… Но потом поняла, что он спокойный и размеренный человек, которому нужна домашняя девушка для простой жизни. То есть полная моя противоположность", – рассказала Светлана.

По признанию звезды, заделываться домохозяйкой она не собиралась, но рядом с любимым становилась более уравновешенной, милой девочкой, которая готовит дома и мечтает о счастливой женской судьбе. "Со временем у меня стало меньше концертов. Пришло время сказать себе: стоп. Вести домашнее хозяйство мне на самом деле не было интересно, я просто подстраивалась под любимого человека", – пояснила певица.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Июн 5 2017 в 6:13 PDT

Лобода чувствовала, как начала терять себя, свою индивидуальность: "Мой талант вытесняли кастрюли, что категорически не соответствовало моему пониманию жизни", – сообщила певица "Телепрограмме". Девушке пришлось набраться смелости и положить конец отношениям. Это решение далось артистке нелегко. С одной стороны, ее мучило чувство, что она отрывает от сердца кусок, а с другой – что делает правильный выбор.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Июн 7 2017 в 8:21 PDT

После непростого разрыва, молодые люди еще сходились и расходились на протяжение двух лет, пока Светлана не ушла навсегда. С тех пор прошли годы, у Лободы родилась дочь, да и бывший возлюбленный успел обзавестись потомством. Артистка уверена, что мужчина ее мечты не будет настаивать на ее уходе со сцены.