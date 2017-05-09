Звезда "Дома-2" во второй раз стала мамой

Бывшая участница шоу "Дома-2" Лиза Кутузова родила сына. Звезда поделилась радостной новостью с подписчиками в социальной сети Instagram.

Судя по фотографии, муж экс-участницы реалити-шоу Ростислав Пирогов был рядом с ней во время родов. При первой же возможности он взял наследника на руки: этим моментом и воспользовалась Кутузова, чтобы сделать снимок для Instagram.

Публикация от Elizaveta Kutuzova (@kutuzovaliza_) Май 8 2017 в 11:18 PDT

Поклонники были несказанно рады за артистку. "Ух ты!! Второй????? Как же это, даже и не видно было! Вот это да!! Вот это счастье!" – восхищается один их комментаторов. Другой пользователь сети отметил, что звезда "Дома-2" очень тщательно скрывала беременность. "Лиза умничка сначала няньку родила потом ляльку! Здоровья вам, растите и не болейте", – добавил другой подписчик.

Напомним, в 2015 году Кутузова родила мужу девочку. Озаконила пара отношения в апреле того же года.

Публикация от Elizaveta Kutuzova (@kutuzovaliza_) Апр 11 2017 в 11:53 PDT

Как писали Dni.Ru, на свадьбе присутствовали только самые близкие. Однако тогда, рассматривая фото с торжества, папарацци не приметили "интересное положение" Кутузовой, которое скрыло пышное свадебное платье. К тому же экс-участница "Дома-2" специально принимала такие позы, чтобы ее округлившийся живот не был виден в кадре.