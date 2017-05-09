Звезда "Дома-2" во второй раз стала мамой
Судя по фотографии, муж экс-участницы реалити-шоу Ростислав Пирогов был рядом с ней во время родов. При первой же возможности он взял наследника на руки: этим моментом и воспользовалась Кутузова, чтобы сделать снимок для Instagram.
Поклонники были несказанно рады за артистку. "Ух ты!! Второй????? Как же это, даже и не видно было! Вот это да!! Вот это счастье!" – восхищается один их комментаторов. Другой пользователь сети отметил, что звезда "Дома-2" очень тщательно скрывала беременность. "Лиза умничка сначала няньку родила потом ляльку! Здоровья вам, растите и не болейте", – добавил другой подписчик.
Напомним, в 2015 году Кутузова родила мужу девочку. Озаконила пара отношения в апреле того же года.
Как писали Dni.Ru, на свадьбе присутствовали только самые близкие. Однако тогда, рассматривая фото с торжества, папарацци не приметили "интересное положение" Кутузовой, которое скрыло пышное свадебное платье. К тому же экс-участница "Дома-2" специально принимала такие позы, чтобы ее округлившийся живот не был виден в кадре.
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