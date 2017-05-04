Что стало с Закошанским после закрытия "Говорим и показываем"

Ведущий шоу "Говорим и показываем" Леонид Закошанский сделал заявление о судьбе своей передачи и рассказал, чем он сейчас занимается. Оставшись без работы, тележурналист уехал из Москвы.

Законшанский недавно женился, поэтому закрытие его программы, полюбившейся зрителям, оказалось совсем некстати. Однако телеведущий не унывает и наслаждается долгосрочным отпуском. Леонид исполнил мечту многих офисных клерков – отправился в многодневное путешествие на мотоциклах с большой бандой друзей. Он уже побывал проездом во множестве российских городов. Не жизнь, а сказка.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Май 3 2017 в 7:18 PDT

В Instagram телеведущий рассказал о судьбе своего шоу и дальнейших профессиональных планах. Многочисленные поклонники не раз еще увидят Закошанского в телеэфире.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Май 3 2017 в 3:05 PDT

"Дорогие мои друзья! По многочисленным просьбам, отвечаю на главный вопрос. Да, программы "Говорим и Показываем" больше не будет", – подтвердил тревожные новости о закрытии шоу телеканала НТВ Леонид.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Май 4 2017 в 6:43 PDT

Журналист не уходит с телевидения. "Пришло время двигаться дальше. В новом сезоне, Вы сможете увидеть мои новые проекты. Прямо сейчас, я путешествую на мотоцикле и удаленно работаю над этим, – обнадежил телезрителей Закошанский. – Спасибо всем, кто переживает и интересуются. Мне искренне очень приятно".

Банда �� Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Апр 29 2017 в 2:31 PDT

В последний раз передача Леонида Закошанского "Говорим и показываем" вышла в эфир телеканала НТВ 14 апреля. "Решение о закрытии ежедневного ток-шоу связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ", – рассказали в пресс-службе редакции Dni.ru.

Публикация от Леонид Закошанский (@leonidzakoshanskiy) Апр 9 2017 в 1:42 PDT

Место ток-шоу занял многосерийный фильм "Улицы разбитых фонарей". Закошанский не останется без работы. Он готовит передачу "Тоже люди", лицом которой станет. А осенью телеканал представит премьеру еще одного проекта, в котором поучаствует Леонид.