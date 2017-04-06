Больную Варум откачивали 40 минут

Простуда певицы обернулась большими проблемами. И теперь все только и говорят, что про скандальный концерт в Ульяновске.

Кто бы мог подумать, что рядовой концерт в рамках провинциального тура поющей пары Агутин-Варум обернется грандиозным скандалом! Многие журналисты написали о том, что зрители остались недовольны выступлением звезд. Выход артистов на сцену задержали на 40 минут, а Агутин якобы появился перед публикой пьяным. По словам очевидцев, причиной задержки концерта стала ссора пары. Музыканты начали препираться еще на репетиции и продолжили конфликт на сцене.

Корреспондент Dni.Ru позвонил Наталье Николенко – пресс-секретарю Варум, чтоб выяснить, что же произошло в Ульяновске в реальности. "Анжелика заболела, простыла, у нее температура, трудно было петь, но концерт решили не отменять – это было бы неуважением к зрителям, – рассказала Николенко. – И 40 минут, на которые был задержан концерт, потребовались просто для того, чтобы переверстать давно слаженную и отрепетированную программу, убрать из нее те песни, которые Анжелика не сможет вытянуть из-за потери голоса и добавить более легкие в голосовом плане".

Певицу, как говорят, буквально откачали, чтобы она могла выйти на сцену и отработать сложный двухчасовой концерт. Хотя врачи не рекомендовали это делать. Мол, очень большая нагрузка на и без того воспаленные связки.

Прокомментировала помощница Варум и упреки, что-де Агутин был пьян: "Это все чушь, Леонид бы себе такого не позволил, тем более, что он уже несколько лет вообще не употребляет спиртное".

Сам Леонид Агутин ранее на своей странице в социальной сети написал: "Чебоксары, Ульяновск, Саранск, Йошкар-Ола, спасибо вам! К себе мы немного привыкли, а вот к вашим аплодисментам, улыбкам и искреннему расположению привыкнуть невозможно. Каждый раз – это большая удача! Тем более, что поездка была довольно непростая. Анжелика болела, но справилась. Вышла на сцену и отработала весь маршрут просто героически. Едем домой. Есть пара дней перевести дух и вперед..."