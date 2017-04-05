Киев резко отреагировал на перенос "Евровидения" в Берлин

В СМИ появились новости о том, что организаторы "Евровидения" могут перенести конкурс из Киева в Берлин из-за Юлии Самойловой. Украина резко отреагировала на эту информацию, поставив под сомнение ее подлинность.

Страсти вокруг "Евровидения-2017" не утихают. Знаменитые пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили генеральному директору Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре и представились ей украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

У репортеров появилась расшифровка разговора шутников и их высокопоставленной собеседницы. Женщина сообщила, что "Евровидение-2017" может пройти в Берлине, а не в Киеве. На такие меры организаторы конкурса готовы пойти из-за российской участницы Юлии Самойловой.

А еще, по словам Ингрид, исполнительница Джамала не должна была стать победительницей "Евровидения" в 2016 году. Организатор услышала ее песню "1944", когда было уже слишком поздно.

Журналисты связались с депутатом Верховной рады, советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, который жестко прокомментировал слова Дельтенре. "У меня нет времени этот бред комментировать. Все будет в Украине. Все будет как надо", – приводит лаконичное заявление политика сайт Life.ru.

Примечательно, что в рядах преданных поклонников конкурса по всему миру новость о возможном переносе "Евровидения" вызвала ликование. Многим иностранцам проникновенная композиция Юлии Самойловой Flame Is Burning уже успела полюбиться. А букмекеры, едва была объявлена конкурсантка от России, сразу же отвели ей место в числе лидеров.

Напомним, из разговора генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) и пранкеров становится ясно, что страной–хозяйкой "Евровидения-2017" может станет Германия. Организаторы готовы перенести конкурс в Берлин, если Украина не пустит на конкурс Юлию Самойлову "Мы уже все зарезервировали в Берлине", – сообщила Дельтенре.

Генеральный директор EBU дала понять, что она на стороне представительницы России. Организаторы рассчитывают, что Украина изменит свое решение. "Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустима – это нарушение правил", – заявила пранкерам Ингрид.