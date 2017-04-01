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Боярский послал "Лозу"

Михаил Боярский. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус, разыграли Михаила Боярского. Она позвонили певцу от имени известного исполнителя Юрия Лозы.
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Судя по всему, шутники сделали нарезку фраз Лозы и включили их во время разговора с Боярским. В результате последний практически вышел из себя.

Разговор проходил на повышенных тонах. "Лоза" набросился с обвинениями на своего коллегу. Боярский сначала попытался оправдаться, а после и вовсе послал собеседника, используя нецензурную брань. Аудиозапись разговора публикует Life.ru.

Попался на удочку пранкеров и сам Лоза. В разговоре с ним один из шутников представился концертным директором певицы Земфиры и выразил свое негодование по поводу критики исполнителя. Позже трубку взяла сама "Земфира" – ее голос подменили записью высказываний Яны Рудковской.

"1 апреля и Лоза вещи очень, мне кажется, совместимые. То, что происходит вокруг его персоны, – это как анекдот", – рассказал пранкер Столяров. Розыгрыш шутники подготовили еще несколько месяцев назад, но придержали специально для Дня смеха.

Автор: Евгений Мышко1 апреля 2017, 10:45
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