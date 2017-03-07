Рената Литвинова спряталась после скандала, обрушившегося на нее и прочих членов жюри на шоу "Минута славы". Актриса предпочла скрыться от общественности, запретив комментировать фотографии на своей страничке в Instagram.

Рената Литвинова получила дополнительную скандальную популярность после того, как раскритиковала выступление восьмилетней девочки из Нижнего Тагила, спевшей песню Земфиры "Жить в твоей голове". Закрепила свой сомнительный успех актриса, предложив мужчине-танцору с одной ногой "пристегнуть" протез.

Только ленивый не обсудил скандал, обрушившийся на Литвинову и прочих судей телепроекта Владимира Познера, Сергея Юрского и, в меньшей степени, Сергея Светлакова. По членам жюри прошлись Максим Фадеев и Юрий Лоза, а пользователи Сети вообще на чем свет стоит их ругают. В итоге, Рената Литвинова решила оградить себя от критики.

Экзальтированная актриса попросту закрыла возможность пользователям социальной сети Instagram комментировать ее фотографии (ее аккаунт – @renatalitvinovaofficiall). Примерно неделю никто не может высказывать свое мнение под публикациями режиссера. Некоторые ехидно настроенные блогеры предположили, что Рената не выдержала морального натиска со стороны общественности после шумихи, возникшей когда Литвинова высказывала свое мнение о выступлении Виктории Стариковой. По мнению пользователей Сети, режиссер, унизавшая свои пальцы перстнями с изумрудами, попросту "спряталась" от порицания.

Ранее в интервью Рената Литвинова прокомментировала скандал, который произошел после выпуска "Минуты славы" с участием Вики. Актриса уверена, что всему виной – тщеславие и амбиции родителей. "Девочка такая маленькая, всего восемь лет. Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был", – заявила актриса.