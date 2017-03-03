Зажигательный танец Навки и Кадырова (видео)

Олимпийская чемпионка пустилась в пляс в центре Чечни. Хотя не все поклонники это оценили.

Фигуристка Татьяна Навка была одной из приглашенных звезд, приехавших на показ дебютной коллекции одежды 18-летней дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Гостями Грозного, как писали ранее Dni.Ru, стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие знаменитости.

Судя по всему, приемом и размахом жена пресс-секретаря президента России осталась очень довольна. Она успела прогуляться по поражающему великолепием Грозному. Порадовала и подписчиков своей страницы в Instagram эффектной фотографией на фоне столицы Чечни.



Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 1 2017 в 8:15 PST

Но фурор Татьяна Навка произвела видеороликом, на котором запечатлена в танце с главой республики. На записи видно, как Рамзан Кадыров берет спортсменку за руку и увлекает в танец – они идут по кругу под аплодисменты гостей праздника. "Чеченский танец – это символ национальной культуры. В старину считалось, что человек, пришедший на свадьбу, не имел права не уметь танцевать, иначе его считали некультурным. Именно поэтому в чеченских семьях танцевать учили с самого детства, тем самым прививая любовь к танцу!!!" – подписала видео Навка.



Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 2 2017 в 10:01 PST

Реакция поклонников была неоднозначной. Одни пишут, что Татьяна "была на высоте " и "грациозна как Дюймовочка", другие же возмущается: "Не узнала сначала, но поняла, что русская. Их женщины с достоинством танцуют, а наши кривляются".