Композитор Пугачевой врезал солисту "Ласкового мая"

Поющие под фонограмму артисты возмущают Евгения Кобылянского. И продюсер предлагает им альтернативу.

Евгений Кобылянский как продюсер, композитор и аранжировщик работал с Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле, Ириной Аллегровой и Аллой Пугачевой. С последней, кстати, он особенно плотно сотрудничал в 1998 году во время подготовки "Рождественских встреч". С тех пор утекло много воды, и на сегодняшнюю эстраду Кобылянский смотрит с грустью.

"Я выступал недавно на одном авторском концерте, и там из приглашенных артистов был один из солистов "Ласкового мая". Взрослый человек поет под фонограмму, записанную лет 40 назад, таким юношеским голосом... – рассказал продюсер в интервью Dni.Ru. – И вот я смотрю: люди, которые что-то строят, что-то создают, подорвались под эти "Белые розы" плясать. Вот оно, счастье! Я думаю: "А я-то зачем сюда приехал?" У меня ведь другая музыка, много больших септаккордов. Просто понятие композитора даже у музыкальных редакторов стерлось из памяти. Раньше композитор был очень образованным человеком".

По словам Кобылянского, есть немало молодых артистов, способных переломить ситуацию и вывести эстраду на новый уровень. "Например, мне интересна Лада Мишина, которая участвовала и побеждала во многих конкурсах в России, Латвии, Италии, – отметил Евгений. – По материнской линии она имеет родство с выдающимся белорусским поэтом Янкой Купалой. Хороших слов заслуживает и Анна Ракита – молодая скрипачка, интересный импровизатор. Своим ученикам (Кобылянский заведует творческой мастерской в Институте современного искусства. – Прим. ред.) я всегда говорю: "Надо не поливать грязью друг друга, как происходит сегодня в шоу-бизнесе, а создавать хорошее".