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Шоу-бизнес

Буйнов рассказал о слезах Пугачевой

Алла Пугачева и Александр Буйнов. Фото: dni.ru
В канун дня рождения Александр Буйнов дал откровенное интервью. Популярный исполнитель поведал о том, как довел до слез Аллу Пугачеву, и о женщинах, которые были в его жизни.
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Завтра, 24 марта, день рождения отметит один из самых ярких певцов российской эстрады Александр Буйнов. Популярному артисту исполнится 67 лет. Однако Александр полон энергии и сил. Предстоящий праздник артист отметит с друзьями дома или в ресторане до утра. Тем не менее, в последнее время Буйнова часто одолевает ностальгия.

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 Александр Николаевич Буйнов

Александр Николаевич Буйнов певец, музыкант

"В душе мне лет 20–25. Столько ярких воспоминаний… Хиппи, длинноволосые ребята, красивые девочки в брюках клеш, с фенечками. С каким трудом в те времена мы доставали джинсы и виниловые пластинки! А ночевки в женских общежитиях… Много лет прошло, но в душе я такой же беспробудный романтик, это качество мне сильно помогает. Я романтизировал до такой степени, что даже армия казалась увлекательной игрой в шпионов. Женился на первом году службы, бегал к жене, меня ловили, сажали. Достоевский отдыхает", – признался Буйнов.

Примечательно, что Александра призвали в то время. когда он работал клавишником в группе "Скоморохи", создателем которой был Александр Градский. Когда Буйнов закончил службу, музыкальной команды уже не существовало. "С Саней мы до сих пор общаемся. Я написал несколько песен про те времена, молодость, "битлов". Мало кому показываю эти композиции, они в стиле хард-рок, звучат так, что друзья спрашивают: "Кто это поет?" Да и продюсер говорит, что не стоит шокировать народ", – сообщил певец. Однако Буйнов поделился своими записями с давней приятельницей – певицей Аллой Пугачевой, чем довел ее буквально до слез. "Скинул аудиофайлы Пугачевой в WhatsApp, она ответила: "Трогает до слез. Кайф!" – цитирует Александра Starhit.

Зашла речь и о личной жизни исполнителя. По признанию Буйнова, большая часть событий, о которых он сожалеет, связана с женщинами. "Я приносил боль, несчастья. Бывало, что и предавал, но всегда принимал вину на себя. Кстати, может, оттого мне и везло с дамами – не было ни одной стервы. Каждый раз, встречая новую любовь, верил, что это навсегда", – объяснил певец.

Тем не менее, уже 30 лет Буйнов счастлив со своей супругой Аленой. "Жена – мой самый ценный подарок в жизни. Тот, кто свыше, всегда дарит непредсказуемые встречи. Однажды я познакомился с Аленой, и по какому-то волшебству мы 30 лет спим в одной кровати. Я могу назвать себя абсолютно счастливым человеком. Хотя Алена любит повторять: "Никогда не говори эту фразу, потому что так думают только дебилы". Она имеет в виду, что сразу представляешь человека с дурацкой улыбкой и двумя извилинами – чтобы пожрать, ну и сексом заняться. Для меня счастье – это жить бурно, участвовать в событиях, получать в рожу, видеть миллион зрителей, которые принимают меня. Не люблю загадывать. Есть сегодня, максимум завтра, а что будет через год или два, мало волнует", – заключил Александр Буйнов.

Автор: Наталья Аряева23 марта 2017, 10:36

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