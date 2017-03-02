Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой

Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин дал поклонникам повод для пересудов. 22-летний молодой человек появился на премьере фильма "Любовь прет-а-порте" режиссера Макса Нардари в компании фигуристки Аделины Сотниковой.

Молодые люди с удовольствием позировали фотографам. На одном из снимков Артемий обнимает девушку за талию. Для выхода в свет молодой человек выбрал черные футболку и брюки, а также стильный серый кардиган. 20-летняя красавица отлично выглядела в элегантном черном платье с открытыми плечами, черных гетрах и серебристых кроссовках.

ПО ТЕМЕ Пригожин прокомментировал личную жизнь Шульгина

Действительно ли сын известной певицы встречается со спортсменкой? Свет на его личную жизнь пролил продюсер Иосиф Пригожин. "Артемий и Аделина уже давно дружат, – сообщил он корреспонденту Dni.Ru. – Посмотрим, как все сложится дальше".

Примечательно, что и сама Валерия опубликовала в микроблоге фотографию с кинопремьеры. Певица запечатлена в зрительном зале, рядом с концертным агентом Алексеем Новацким, Артемием и Аделиной. Молодой человек вновь приобнимает спортсменку.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Мар 2 2017 в 12:49 PST

Как писали Dni.Ru, младший сын певицы Валерии Арсений уже несколько месяцев снимает квартиру с моделью Анной Шеридан. По словам Пригожина, юноша давно стремился к самостоятельной жизни. "Год назад эта лодка начала раскачиваться, он пытался куда-то убегать будучи несовершеннолетним. Конечно, мы с Валерией были против. Но 10 ноября ему исполнилось 18 лет, и он объявил, что хочет жить отдельно, что будет сам крутиться. В итоге он действительно начал жить с девушкой, это правда", – признался продюсер.