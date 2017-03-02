Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет

Елена Кондулайнен призналась, что счастлива в любви, однако своего избранника предпочитает не афишировать. Однако папарацци приметили влюбленных в одном из столичных кафе.

58-летнюю Елену Кондулайнен и 41-летнего актера Олега Каменщикова ушлые журналисты выследили во время романтического свидания. С первых минут встречи Олег красиво ухаживал за возлюбленной: помог снять шубку, галантно отодвинул стул, а позже заявил: "Выбирай, что хочешь!" Правда, Кондулайнен предпочла лишь чашку капучино и чизкейк. В ожидании заказа Елена откровенно флиртовала с Олегом. Оба хихикали, держались за руки, фотографировались на телефон. Оплатив счет, Кондулайнен и Каменщиков направилась в сторону Театра Луны, где у актрисы намечалось выступление.

Репортеры связались с артисткой, чтобы та прокомментировала перемены в личной жизни. "Да, я в отношениях. Но о своем счастье предпочитаю молчать!" – цитирует Кондулайнен Starhit. А вот ее приятель Владимир оказался куда разговорчивее. "С Олегом Лена познакомилась в прошлом году на кинофестивале "Алые паруса" в Болгарии. Оба выступали на капустнике. Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре. Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт "Кокон". Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома. Там готовит ему борщи, мясо по-французски и торты. Так как в доме некому забить гвоздь, Олег помогает по ремонту жилплощади. Я давно не видел подругу такой окрыленной! Она долго не могла влюбиться, выбрасывала все дорогие подарки от поклонников. А тут ведет себя как ребенок!"

Отметим, что недавно Елена и Олег с ее младшим сыном Михаилом приняли участие в съемках передачи "Пока все дома". Однако тогда на все вопросы и намеки относительно природы их отношений Кондулайнен говорила, что они лишь друзья. Актриса постаралась убедить Тимура Кизякова, что в настоящее время она свободна от любви. "Как один очень известный режиссер сказал, ну, наконец-то она делом занялась. Ушла из любви и делом стала заниматься. Потому что я все время из одной любви в другую. Я так влюблялась! Это просто какой-то ужас! Караул! А теперь все спокойно", – сообщила Елена.