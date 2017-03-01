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В семье Елены Яковлевой прибавление

Елена Яковлева. Фото: youtube.com
В семье Елены Яковлевой прибавление. Популярная актриса рассказала о новом члене семьи и своих коллегах.
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В семье Елены Яковлевой три собаки. Однако недавно появилась четвертая. "Жена коллеги Ромы Мадянова подобрала беременную собаку, которая рожала зимой на улице. Щенят они, конечно же, выкинуть не могли – всех пристроили. Одного мы с мужем у них забрали. Я его полюбила так же, как всех своих остальных собак", – призналась актриса.

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По мнению Яковлевой, Ярик – самый сообразительный из всех ее собак. Яковлева привела пример, сообщив, что ей нравятся йоркширские терьеры, но, по словам актрисы, воспитать их невозможно. Собаки у Елены разных пород, весовых категорий и единственное, что их сближает, – все они мужского пола.

"Мадяновы решили щенков назвать театральными именами: один Ярус, другой Партер, третий Ряд. У меня – Ярус. Пока ему пять месяцев и он Ярик. Когда только привезли его в загородный дом, он повел себя немного настороженно. Потом понял, что мы его семья, – успокоился. Но пришли гости, Ярус забился под стол, и мы не смогли его вытащить. Сейчас приглашаю как можно больше гостей, прошу гладить его – так Ярус поймет и привыкнет к тому, что это его дом навеки и никто его никуда не заберет", – цитирует Яковлеву "Телепрограмма". Елена не скрывает, что обожает собак, потому что с ними "так хорошо".

Зашла речь и о работе. Сейчас актриса играет в антрепризе. Отметилась Елена и на телевидении – Яковлева была ведущей. Теперь она с интересом наблюдает за своими коллегами. В частности, Елена любит следить за Ларисой Гузеевой. "В программе "Давай поженимся!" она полностью соответствует образу, который задуман режиссером. Я смотрю и поражаюсь тому, как она может так потрясающе справляться с этой ролью?! Не боясь абсолютно ничего! Я немного знаю Ларису – в жизни она не такая, как в этой программе", – отметила актриса.

Еще Елена нравится Иван Ургант. "Понимаю, что в "Вечернем Урганте" он много импровизирует, и, наверное, у него много заготовок. Но он все время находится в таком драйве: получится сострить или не получится? Мне интересно смотреть, как артисты себя ведут в этой программе. Андрей Малахов тоже очень хороший ведущий. Иногда смотрю "Пусть говорят", потому что мне реально интересно проверить – люди играют у него или они настоящие?" – задала риторический вопрос Яковлева.

Сама актриса на него ответила так: "Ну вот недавно Джигурда приходил – очень настоящий! Это же глаз не оторвать от этого безумия! Он приковывает к себе. Иногда подобный шок и стресс организму нужен. Негативных стрессов сейчас очень много, поэтому хочется немножко вот такой дури – глупой, смешной".

Автор: Наталья Аряева1 марта 2017, 13:03

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