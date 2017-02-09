Валерия прилюдно расплакалась

Популярная певица Валерия не совладала с эмоциями на съемках вокального шоу "Ты супер!". Артистка расплакалась вместе с членами жюри и сотрудниками телеканала НТВ.

В Москве полным ходом идут съемки музыкального конкурса "Ты супер!", в котором принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей. Шоу проводится при поддержке Министерства образования и науки России.

Как сообщили сайту Dni.Ru в пресс-службе НТВ, за несколько съемочных дней у конкурсантов уже собралась внушительная команда поддержки, к которой присоединилась известная певица Валерия. Она приехала познакомиться с Александрой Хлудовой из Рубцовска.

Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии. Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.

Однако главный подарок, о котором Хлудова даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что растрогало весь зал, зрители узнают совсем скоро. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.

Как писали Dni.Ru, к звездной судейской коллегии музыкального проекта присоединились композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. В конце января сообщалось, что в жюри войдут певица Ёлка, продюсер Игорь Крутой, а также оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, однако в судейском составе произошли изменения. Крутой был экстренно прооперирован в Америке – он оказался в госпитале Лос-Анджелеса. И теперь он станет ментором на одном из следующих этапов "Ты супер!".