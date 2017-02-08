Сбежавший Дюжев отказался возвращаться домой

Дмитрий Дюжев дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о том, как пришел к вере.

По словам Дмитрия Дюжева, веру он постиг в момент "мальчишеской безысходности". Он учился в четвертом или пятом классе, он вернулся домой, а там ругались его родители. Ему стало страшно за себя и он сбежал.

Он бродил целый день, а потом стало темнеть. Дмитрий надеялся, что встретит кого-нибудь из приятелей, однако у тех были свои проблемы и заботы, и Дюжев остался один.

"Мне казалось, что у меня столько товарищей, а идти совершенно некуда. Холодно, нужно было согреться где-то. А в округе, где я гулял, светились окна только в храме", – рассказал актер.

Дюжев вошел в церковь. Там проходил обряд елеопомазания. Священник обратил внимание на парнишку и заговорил с ним. "Я ему тут и исповедовался, рассказал всю ситуацию, в которой оказался: "Я один, я одинок, у меня никого нет, убежал из дома, я ведь никому не нужен", – поведал Дюжев.

Однако священнослужитель одернул Дмитрия. Он заявил, что одиночество это "большая человеческая ошибка", потому что люди не могут быть одинокими, ведь у каждого из них есть собственный ангел-хранитель.

Священник посоветовал будущему актеру выйти из храма, поздороваться и познакомиться со своим ангелом-хранителем и пойти домой. Однако Дмитрий отказался возвращаться. "Нет, не пойду туда, меня там убьют!" – цитирует слова Дюжева Woman`s Day.

Тем не менее, служитель церкви смог уговорить парнишку вернуться домой. На прощание он сказал: "Если потом у тебя вдруг что-то случится плохое и тебе снова будет страшно и больно, ты всегда приходи ко мне и днем, и ночью. Стучись, и я тебе открою дверь".

Когда Дюжев вышел из храма, он сделал все в точности, как велел священник. "И с того момента я с ним дружу. Родители были счастливы, увидев меня, обнимали, целовали горячо: "Ты где был?" Я: "В храме. Не будете ругаться?" "Нет, только ты в школе особо об этом не говори, – попросил папа. – И крестик свой, прячь, пожалуйста, подальше, за пионерский галстук". Меня крестили, когда я был совсем маленьким", – завершил свой рассказ Дмитрий Дюжев.