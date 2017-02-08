Бывшая участница "Дома-2" произвела фурор
Корчевников об уходе из "Прямого эфира"
"Я нахожусь на ВГТРК, пока ничего неясно. Окончательного решения по этому вопросу нет", – сообщил Корчевников корреспонденту Dni.Ru.
Ранее стало известно, что возможный уход Бориса, скорее всего, связан с личными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. Несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга.
В пресс-службе телеканала "Россия" информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.
Борис Корчевников получил известность благодаря роли Ильи Синицына в сериале "Кадетство". Ток-шоу "Прямой эфир" он ведет с 2013 года.
Героями программы становятся как звезды, так и обычные люди. В студии обсуждаются проблемы, "о которых невозможно молчать".
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