Корчевников об уходе из "Прямого эфира"

Борис Корчевников прокомментировал слухи о своем уходе из ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Ведущий отметил, что говорить об этом пока рано.

"Я нахожусь на ВГТРК, пока ничего неясно. Окончательного решения по этому вопросу нет", – сообщил Корчевников корреспонденту Dni.Ru.

Ранее стало известно, что возможный уход Бориса, скорее всего, связан с личными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. Несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга.

В пресс-службе телеканала "Россия" информацию об уходе Корчевникова из передачи не подтвердили. "Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем", – заявили PR-специалисты корреспонденту Dni.Ru.

Борис Корчевников получил известность благодаря роли Ильи Синицына в сериале "Кадетство". Ток-шоу "Прямой эфир" он ведет с 2013 года.

Героями программы становятся как звезды, так и обычные люди. В студии обсуждаются проблемы, "о которых невозможно молчать".