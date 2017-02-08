Боярский назвал Джигурду уродом

Став ведущим передачи "Минута славы", Михаил Боярский порассуждал на тему популярности. Легендарного артиста удивляет, что "кругом короли, королевы, примадонны, принцы, принцессы",

По мнению Михаила Боярского, который стал ведущим очередного сезона развлекательной передачи "Минута славы", популярность – очень скользкая вещь. "Сегодня прославиться, как Герострат, гораздо проще, чем заслужить славу, как у Гагарина. Все безумно хотят славы, но, как только ее добиваются, становятся несчастными людьми. Начиная от Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Сам хотел ли я славы? Нет, пожалуй", – признался артист.

Боярский отметил, что сейчас много людей, который прославились со "знаком минус". "Мне кажется, что это ужасно. Этих людей стесняются и близкие, и родственники, и друзья... Допустим, я случайно вчера телевизор включил. За что нам, стране, Джигурду-урода показывают? Чем мы провинились? Почему этот мусор выкидывают в эфир, который могут смотреть и дети?" – цитирует Михаила Боярского сайт "Комсомольская правда".

Популярный актер высказался и о другом роде артистов, стремящихся к славе. "Есть артисты, которые окружают себя охраной, надевают яркую одежду. Сейчас же сплошные кругом короли, королевы, примадонны, принцы, принцессы, черт-те что. И это их способ существования. На самом деле большинство профессиональных актеров избегают этого и довольно удачно. Начиная от Андрея Александровича Миронова, который ходил в скромном плаще и темных очках, склонив голову так, чтобы никто не узнал его, заканчивая Алисой Бруновной Фрейндлих", – отметил Боярский.

Сам Михаил отметил, что был очень популярен, но старался избегать повышенного внимания. Его дети Сергей и Елизавета даже выработали иммунитет против славы отца. Артист рассказал: "Когда я гулял с ними в садике, в парках, ходил в музеи – меня, конечно, узнавали. И дети сами поняли, что с папой лучше не ходить".