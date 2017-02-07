Боярского без шляпы подняли на смех

Популярный певец и актер стал ведущим шоу "Минута славы". Многим зрителям такой выбор показался странным.

Ведущим нового сезона конкурса по поиску талантов "Минута славы" стал главный Д'Артаньян российского кино Михаил Боярский. "Мне самому проще и интереснее сидеть в жюри, я уже привык, – признался актер в эфире "Первого канала". – А как ведущий... Я не вожак. Я ведомый по характеру своему".

Черную шляпу, ставшую за много лет фирменным атрибутом, Боярский в сменил на берет, что было обыграно в ролике в начале программы. Шарфа с логотипом любимой футбольной команды "Зенит" на нем тоже нет. Продюсеры одели 67-летнего артиста в модный кардиган, решив, судя по всему, осовременить его образ.

Однако не все рады видеть актера в проекте. "Боярский... Ох, провал. Ужасный из него ведущий и поет отвратительно", "Мне не нравится Боярский как ведущий – он мучительно вспоминал слова в ролике рекламном", "Я смотрела первый выпуск. Мне показалось, Боярский в роли ведущего не совсем гармонично смотрится. Ему и правда больше подходит место в жюри. Все же и у Шепелева, и у Олешко больше опыта работы ведущими. Не особо "Первый канал" выиграл с такими перестановками", – высказались строгие комментаторы.

Многие зрители ждут возвращения в шоу Дмитрия Шепелева. Напомним, что на протяжении десяти лет существования проекта его ведущими становились Александр Олешко, Вилле Хаапасало, Александр Цекало, Егор Дружинин и другие звезды.