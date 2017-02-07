Боярского без шляпы подняли на смех
Ведущим нового сезона конкурса по поиску талантов "Минута славы" стал главный Д'Артаньян российского кино Михаил Боярский. "Мне самому проще и интереснее сидеть в жюри, я уже привык, – признался актер в эфире "Первого канала". – А как ведущий... Я не вожак. Я ведомый по характеру своему".
Черную шляпу, ставшую за много лет фирменным атрибутом, Боярский в сменил на берет, что было обыграно в ролике в начале программы. Шарфа с логотипом любимой футбольной команды "Зенит" на нем тоже нет. Продюсеры одели 67-летнего артиста в модный кардиган, решив, судя по всему, осовременить его образ.
Однако не все рады видеть актера в проекте. "Боярский... Ох, провал. Ужасный из него ведущий и поет отвратительно", "Мне не нравится Боярский как ведущий – он мучительно вспоминал слова в ролике рекламном", "Я смотрела первый выпуск. Мне показалось, Боярский в роли ведущего не совсем гармонично смотрится. Ему и правда больше подходит место в жюри. Все же и у Шепелева, и у Олешко больше опыта работы ведущими. Не особо "Первый канал" выиграл с такими перестановками", – высказались строгие комментаторы.
Многие зрители ждут возвращения в шоу Дмитрия Шепелева. Напомним, что на протяжении десяти лет существования проекта его ведущими становились Александр Олешко, Вилле Хаапасало, Александр Цекало, Егор Дружинин и другие звезды.
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