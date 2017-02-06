Поездка на Украину может стать для Садальского роковой

Российскому актеру Станиславу Садальскому разрешили въезд на Украину. Ранее артист находился в черном списке министерства культуры страны.

"Только прилетел на Туретчину, тут же позвонило СБУ Украины с радостной новостью – на вас запрета на въезд уже нет, но безопасность вашу не гарантируем, – сообщил актер в микроблоге. – В общем, будь ласка, витаемо вас ("Пожалуйста, приветствуем вас". – Прим. ред.). А вы бы поехали?"

Подписчики актера разделились на два лагеря. Одни слезно умоляли своего кумира ни в коем случае не посещать Незалежную: "Даже не думайте", "Безопасность не гарантируем... Звучит как угроза". Другие от всей души порадовались за актера: "Никакой угрозы нет. Украинцы – гостеприимные люди", "Конечно! Езжайте и ничего не бойтесь! Вы ж сами говорили, что все пропаганда!", "Наслаждайтесь мгновениями жизни! С вами ничего не произойдет!" – посоветовали Станиславу поклонники.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Фев 6 2017 в 3:37 PST

Как писали Dni.Ru, недавно актер сообщил, что Служба безопасности Украины запретила ему въезд на территорию страны. Причиной стали выступления артиста на сцене Севастопольского дома офицеров, а также высказывания в соцсетях. Однако это решение не слишком расстроило Садальского. "Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", – написал он.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Фев 3 2017 в 3:04 PST

Напомним, сейчас в черных списках украинского минкульта находятся Иосиф Кобзон, Валерия, Наталья Королева, Олег Газманов и другие российские звезды.