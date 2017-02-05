Лепс отправил дочь в ФБР

Популярный российский певец Григорий Лепс рассказал о том, как его дочь, живущая в Нью-Йорке, побеседовала с сотрудниками ФБР. Американские спецслужбы хотели выяснить, почему исполнитель не приезжает в США.

Григорий Лепс, как и многие другие российские артисты, является персоной нон-грата в США. Исполнитель попал в санкционные списки еще в 2013 году, но спецслужбы активно интересуются его жизнью.

Например, однажды сотрудники ФБР вызвали на беседу дочь Лепса, которая проживает в Нью-Йорке. "Сходи, там хорошие ребята", – сказал артист, когда та обратилась к нему за советом. Как оказалось, спецслужбы интересовал весьма необычный вопрос – почему же Григорий Лепс не приезжает в США? Забавную историю певец рассказал во время записи передачи на НТВ.

Напомним, Григорий Лепс был внесен в "черный список" в США, так как подозревается в причастности к мафии. Американские спецслужбы уверены, что исполнитель работает с преступниками под псевдонимом Гриша.