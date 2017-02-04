Садальским на Украине занялось СБУ

Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Станиславу Садальскому въезд на территорию страны. В качестве аргумента спецслужбы назвали его выступления на сцене Севастопольского дома офицеров, а также высказывания в на личной странице.

В марте Станислав Садальский должен был приехать в Одессу с выступлениями, однако эти планы нарушили украинские спецслужбы. Артисту припомнили "антиукраинские"высказывания, а также гастроли в Крыму.

"В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери не пускают", – написал Садальский на своей странице в блоге. "И еще...– в статье 35 Конституции Украины записано: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения"!", – напомнил он.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Фев 2 2017 в 9:57 PST

Решение о запрете въезда на Украину, однако, не сильно расстроило Станислава Садальского. "Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", – написал артист.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Фев 3 2017 в 3:04 PST

"Меня – украинца по матери – не пускают в эту страну. Да ноги моей там не будет! И не потому, что я трус, а потому что противно. Украина стремится в Европу, но все знают: отъедь пару километров от Киева – там люди до сих пор на ведра справлять нужду ходят!", – цитирует Eg.Ru Садальского.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Янв 10 2017 в 1:57 PST

В тексте донесения были также приведены цитаты Садальского, показавшиеся СБУ крамольными: "Посмотрел видео с Бессмертного полка в Киеве – идет угрюмая толпа, все с напряженными лицами, по кругу окруженная нацюками в военной форме с желто-блакитными повязками на руках. Нацюки рыскают по толпе, отыскивая георгиевские ленточки. Милиция наблюдает за всем с безопасного расстояния. Вот где реальная оккупация".

Еще одна касалась сомнительного решения провести Евровидение на Украине: "Страна, в которой идет гражданская война и война со своим собственным народом, не может проходить данный конкурс. Для чего все это, чтобы снова нищая Украина жаловалась на весь мир, что они такие бедные, на них снова напала Россия и они не могут провести конкурс? Украина должна взять самоотвод в пользу второго победителя – Австралии".

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Дек 26 2016 в 3:43 PST

Отметим, Станислав Садальский оказался далеко не первый российским артистом, которому по политическим соображениям был закрыт въезд на Украину. Киев составил даже специальный черный список, куда вошли актеры, певцы, музыканты и другие представители творческих профессий, чьи убеждения не совпадают с позицией украинских властей.