Садальским на Украине занялось СБУ

Чернышов женился на актрисе Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой Хворостовский держится из последних сил Новая муза Джигурды Дом-2
Шоу-бизнес

Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой

Певца подвели слишком узкие брюки или отсутствие нижнего белья
Шоу-бизнес

Джигурда довел Анисину до слез

Фигуристка не смогла сдержать эмоций после трогательного признания актера
партнеры
Суббота 4 февраля
Лента новостей
14:08
Сексапильные жены миллиардеров
13:22
В магазине оживили замороженную рыбу (видео)
13:05
Москвич заявил в полицию на жену за чтение его СМС
12:38
Смерть вылетевшей с аттракциона девочки сняли на видео
11:55
Семейная пара спасла провалившегося под лед лося (видео)
11:36
Porsche за пять миллионов угнали на западе Москвы
11:29
Порошенко припомнили невыполненное обещание
11:15
Умер Георгий Тараторкин
11:09
Трамп пообещал поговорить с Порошенко
11:01
Дочь помешала Трампу издать указ против ЛГБТ
10:07
В Луганске взорвали машину главы милиции
22:20
Бойня в Донбассе обеспокоила генсека ООН
21:58
Пожар на севере Москвы потушили
21:52
Жители Донбасса ищут защиты от Порошенко
21:49
У французских солдат украли автоматы во время обеда
21:42
Террористы дважды обстреляли посольство России в Дамаске
21:36
Найдена прямая связь между весом и достатком мужчины
21:20
Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения
21:12
Когда в небе Москвы можно заметить МКС
21:09
На военных в Париже напал египтянин
20:51
Курица-гений исполнила на синтезаторе ретро-хит (видео)
20:45
Тариф "Платона" останется неизменным до 15 апреля
20:35
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
20:24
Как Трамп может повлиять на выборы в России
20:15
Поезд сбил человека в столице
20:11
В Москве загорелся ангар с боеприпасами
20:05
Премьер обматерил своего министра
19:34
Нетрезвым водителям пустят кровь
19:27
В России пройдет масштабное военное шоу
19:26
Россельхознадзор запретил мясо из Минской области
19:11
Путин на медведе наделал шуму в Австралии
19:08
США перекрыли поток денег для Порошенко
19:06
В Париже произошел теракт
19:01
Арабские Эмираты занесло снегом (видео)
18:55
Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
18:40
В Сети не смогли найти на фото двухметрового питона
18:25
Лукашенко назвал виновного в донбасской резне
18:23
Назван лучший для родов возраст
18:03
Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом
18:01
Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа
17:42
Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"
17:30
Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей
17:14
У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом
17:11
Москва и область лидируют по числу незаконных свалок
16:37
Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу
16:36
Депутатам помогут в организации встреч с избирателями
16:30
Как крепкие выражения помогают политикам
16:07
Киевлян научат правильно надевать презервативы
15:59
Москвич спас кошку из ледяного плена
15:41
Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов
15:26
В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку
15:22
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
15:15
Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным
15:14
Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
14:51
Прокурор просит дать 5 лет Навальному
14:49
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
14:46
Почему людей бесит чавканье
14:37
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
14:35
Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед
14:15
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
14:10
На "Доме-2" раскрыли заговор
14:08
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
14:02
"За" и "против" покупки апартаментов
13:51
Российская актриса о парализации ног
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
13:14
Варварский налет Киева
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:37
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:35
Новая муза Никиты Джигурды
12:31
С каким мужчиной провела ночь Бузова
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:55
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
11:45
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:11
Скончалась старейшая актриса в России
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
11:05
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:32
Больной Хворостовский держится из последних сил
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:18
Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой
Умер Георгий Тараторкин
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа
Шоу-бизнес

Садальским на Украине занялось СБУ

Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Станиславу Садальскому въезд на территорию страны. В качестве аргумента спецслужбы назвали его выступления на сцене Севастопольского дома офицеров, а также высказывания в на личной странице.
прочитано 1619 раз

В марте Станислав Садальский должен был приехать в Одессу с выступлениями, однако эти планы нарушили украинские спецслужбы. Артисту припомнили "антиукраинские"высказывания, а также гастроли в Крыму.

ПО ТЕМЕ

Садальскому вырезали опухоль

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери не пускают", – написал Садальский на своей странице в блоге. "И еще...– в статье 35 Конституции Украины записано: "Каждый имеет право на свободу мировоззрения"!", – напомнил он.

Решение о запрете въезда на Украину, однако, не сильно расстроило Станислава Садальского. "Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну", – написал артист.

"Меня – украинца по матери – не пускают в эту страну. Да ноги моей там не будет! И не потому, что я трус, а потому что противно. Украина стремится в Европу, но все знают: отъедь пару километров от Киева – там люди до сих пор на ведра справлять нужду ходят!", – цитирует Eg.Ru Садальского.

В тексте донесения были также приведены цитаты Садальского, показавшиеся СБУ крамольными: "Посмотрел видео с Бессмертного полка в Киеве – идет угрюмая толпа, все с напряженными лицами, по кругу окруженная нацюками в военной форме с желто-блакитными повязками на руках. Нацюки рыскают по толпе, отыскивая георгиевские ленточки. Милиция наблюдает за всем с безопасного расстояния. Вот где реальная оккупация".

Еще одна касалась сомнительного решения провести Евровидение на Украине: "Страна, в которой идет гражданская война и война со своим собственным народом, не может проходить данный конкурс. Для чего все это, чтобы снова нищая Украина жаловалась на весь мир, что они такие бедные, на них снова напала Россия и они не могут провести конкурс? Украина должна взять самоотвод в пользу второго победителя – Австралии".

Отметим, Станислав Садальский оказался далеко не первый российским артистом, которому по политическим соображениям был закрыт въезд на Украину. Киев составил даже специальный черный список, куда вошли актеры, певцы, музыканты и другие представители творческих профессий, чьи убеждения не совпадают с позицией украинских властей.

Автор: Геннадий Куприянов4 февраля 2017, 10:35

комментарии

Политика

Лукашенко назвал виновного в донбасской резне
Как крепкие выражения помогают политикам
Варварский налет Киева
Премьер обматерил своего министра

Шоу-бизнес

Садальским на Украине занялось СБУ
Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой
Джигурда довел Анисину до слез
Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом

Проишествия

Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)

Lifestyle

Авторы оправдались за скандальную эмблему Евровидения
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Скончалась старейшая актриса в России
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений
Происшествия

Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

Тело находилось в сидячем положении
Шоу-бизнес

Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа

Директор артиста рассказал о его состоянии
Политика

Порошенко припомнили невыполненное обещание

Президент Украины обещал закончить войну за две недели, однако она длится уже три года

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Спорт

Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)

Регионы

Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
В России пройдет масштабное военное шоу
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru