Ургант заплатил Леонидову за сына

Максим Леонидов рассказал о сотрудничестве с шоуменом Иваном Ургантом. По словам популярного исполнителя, именно отец решил продвинуть Ивана.

Мало кто знает (и помнит), что продюсером первого музыкального альбома Ивана Урганта был популярный исполнитель, бывший участник бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов. Однако сам Максим отметил, что это не он решил им заниматься.

"Это его папа, Андрюша, пришел ко мне и сказал, что у него есть сынок-балбес, который поет. Я послушал, и мне показалось, что его песни интересные. Папа помог, нашел деньги, мы сняли студию для записи, даже на клипы хватило. Но Ваня сам не очень хотел этим заниматься, он изначально был ориентирован на другое", – цитирует Максима Леонидова сайт "Комсомольская правда".

По мнению Леонидова, если бы Ургант продолжал работать в том же направлении, то добился бы успеха. "Песенки, которые он тогда записал, были очень милые, даже звучали на радиостанциях, если бы он продолжал бить в эту точку, то в итоге все бы сдвинулось. Но у него не хватало желания стать автором-исполнителем. И когда его пригласили стать ведущим на MTV, он туда пошел. Наверное, правильно сделал – он все-таки в первую очередь шоумен", – констатировал Леонидов.

К слову, сегодня, 13 февраля, популярный исполнитель отмечает круглую дату. Максиму Леонидову исполнилось 55 лет. В честь юбилея артист планирует устроить концерты в Санкт-петербурге и Москве. Поздравить именинника придут его друзья Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Ирина Медведева.

"Юбилей всегда связан с нервами. И это веский повод, чтобы устроить большое мероприятие. А я это делаю редко – в основном выступаю в "стояках" (клубах, где люди слушают музыку стоя. – Прим. ред.), они гораздо симпатичнее, чем торжественные залы. Но хочется уже людей, моих ровесников, как-то удобно рассадить!" – отметил юбиляр.