Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью. Артист признался, что сильно переживал, когда его не приняли в трамвайно-троллейбусное управление.

Дмитрий Нагиев сейчас крайне популярен: он является ведущим песенного шоу "Голос", снимается в кино, заполняет паузы между телепередачами, рекламируя разные товары. Однако артист признался, что иногда задумывался совсем о другой профессии.

"Не представляю себя с белым воротничком в офисе каждый день, но помню, как переживал, когда меня не взяли в трамвайно-троллейбусное управление водителем троллейбуса. Может быть, это у меня неплохо бы получилось", – признался в своем провале Нагиев.

В 2016 году Дмитрий был признан самым обеспеченным актером в России. "Работать мне вообще не нравится, я и работа не должны встречаться. Я люблю отдыхать, гулять, кормить в парке жирных голубей. Но вообще мне нравится, когда на экране телевизора с цифрой 1 меня показывают, милое зрелище для моего самолюбия", – со смехом сообщил артист.

К своей популярности Нагиев относится со скепсисом. "Не далее как лет шесть назад в КВН шутили: "Мы сегодня ничего не сказали про Нагиева… Да ладно, не одни мы". И это было в то время, когда я, скрипя и сыпля песок, дополз до каких-то верхних строчек рейтингов популярности. Вообще, я всегда много работал, но раньше это были в основном региональные истории, тот же радийный проект, которому я посвятил десять лет. Четыре года в Петербурге я признавался лучшим диджеем, но в Москве меня тогда еще не знали", – отметил актер.

Работа, по словам Дмитрия, является его жизнью, только на нее у него и хватает времени. "Не хватает времени на родных, любимых, близких, на простые прогулки по вечернему городу или солнечному побережью. Отдыхаю чаще дома на продавленном кресле, почти моем ровеснике", – признался он.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Янв 29 2017 в 3:54 PST

Нагиев отметил, что в каждого своего персонажа привносит что-то от себя. "Тот, кто играет на 100%, никогда не закрепится в профессии. Мне кажется, профессионал гораздо меньше врет. Я стараюсь не врать, во многом я – это я на экране. Конечно, есть моменты в жизни, когда я совершенно другой, но это то, чего не нужно знать зрителю. Мир искусства – это мир иллюзий. Я стараюсь сохранять в зрителях иллюзию света, доступности, сказки. От этого, возможно, мои вычурные экстравагантные одежды, темные очки. Какой я на самом деле? Нет, я не склонен приоткрывать дверь своего дома", – цитирует Дмитрия Нагиева газета "Известия".