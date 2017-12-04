Колдун осчастливил геев в сауне

Толпа голых мужиков возбудилась от молодого тела артиста. Он дал жару!

"Ох, Димочка, ох, шалун, ох кудесник!", – шептались разгоряченные посетители самой большой московской гей-сауны. Там в первые выходные декабря пел и плясал сладкоголосый Колдун.

В этом заведении есть, кажется, все, для утех одинокой плоти – парилка, хамам, бассейн, темная комната для беспорядочного секса со всеми подряд и даже зал для БДСМ-утех. Но все эти привлекательные с точки зрения других, понимающих толк в хорошем отдыхе, мужчин совершенно не интересовали в этот вечер бесхитростного Колдуна. Он жил сценой и музыкой. И был в этот вечер единственным посетителем сауны, не снявший одежды. Хотя и мог бы – его молодое тело очень сексуальное. Остальные же мужчины едва-едва прикрывали стыд узкими полосками матери.

Толпе разгоряченных гостей гей-сауны, судя по вздыбленным полотенцам на их бедрах, выступление Дмитрия очень понравилось. Артист осчастливил их, ведь исполнил все свои главные хиты – от шлягеров времен "Фабрики звезд-6", в которой участвовал, до песни Work Your Magic, с которой в 2007 году участвовал в "Евровидении" от Беларуси. И показал, как известно, самый лучший результат за всю историю страны - Дима прошел в финал, где занял итоговое шестое место.

Колдуна не смутило ни место проведения концерта, ни публика. Он говорит, что принимали его очень тепло, все подпевали. "И в воздух чепчики бросали", – как сказал бы классик. Ну или полотенца, если говорить про эту публику.