Нагиев встрял в скандал с увольнением Маслякова

Один из членов жюри программы "КВН" Дмитрий Нагиев вступился за ведущего Александра Маслякова. Он считает, что создателю шоу позволительны небольшие вольности.

Знаменитый актер и шоумен уверен, что Александр Васильевич продолжит руководить Клубом веселых и находчивых. "Я могу сказать, что человек, создавший империю, на мой взгляд, вправе позволять себе на высоких постах кое-какие вольности. Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдет из кадра, КВН будет продолжать жить", – цитирует Нагиева Russia Today.

Не смог пройти мимо скандала и коллега исполнителя роли физрука в одноименном сериале, телеведущий Владислав Пельш. "Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть. Думаю, что Александр Васильевич будет стоять по-прежнему у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия", – заявил он.

Напомним ранее Dni.Ru писали, что, предположительно, бессменный ведущий КВН Александр Масляков уволен по подозрению в коррупции. По некоторым данным, проверка установила, что он нарушил закон, совместив должность главы молодежного центра (государственного унитарного предприятия) с руководством коммерческой организацией. Сообщается, что случилось это якобы еще в 2014 году, когда "Планета КВН" и творческое объединение "АМиК" образовали совместное ООО "Дом КВН".

Позднее стала известна официальная позиция "Планеты КВН". Как сообщил пресс-центр организации, Александр Васильевич сам решил уйти уже какое-то время назад. "Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А.В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", – приводит РИА Новости слова представителей Маслякова.