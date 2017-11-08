Вдова Петренко сделала неожиданное признание

Вдова Алексея Петренко Азима дала откровенное интервью. Женщина призналась, что сделала ошибку из-за отчаяния, написав отцом своей дочери не артиста, а совершенно постороннего, по ее словам, человека.

Алексей Петренко умер в феврале, и с тех пор вокруг его имени набирает обороты скандал. Все началось с того, что его дочь от первого брака Полина заявила, что будет бороться за наследство. Ее адвокаты подали в суд два иска. Первый оспаривает дарственную Петренко, который еще за шесть лет до смерти передал все свое имущество последней жене Азиме. Второй ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении его младшей дочки Мелании, рожденной Азимой, в котором отцом записан Алексей Петренко.

Вдова артиста сделала неожиданное признание. Азима объяснила, почему назвала отцом Мелании не актера, а другого человека. "Младшую дочку я рожала вне брака, из-за чего в моей мусульманской семье был скандал. В отчаянии я совершила ошибку – после рождения Мелании договорилась со своим личным водителем Улугбеком, совершенно чужим мне человеком, что запишу его отцом. Даже расписку дала, что не буду претендовать на алименты", – рассказала Азима.

Женщина рассказала, что после регистрации брака Петренко захотел оформить младшую дочь на себя. "Чтобы избежать шумихи, выбрал город Талас в Киргизии – там в загсе оформил новое свидетельство о рождении, где он значился отцом. И лишь после его смерти вдруг подняли вопрос, что второе свидетельство вроде как поддельное и выписано ради наследства. Бред!" – заявила вдова артиста.

Ситуация усугубилась, когда внезапно объявился Улугбек и потребовал, чтобы Азима отписала ему треть наследства актера. В противном случае он будет судиться за отцовство. "Для меня стало шоком, когда мой бывший водитель пришел на телевидение и заявил, что он настоящий отец Мелании. Для дочки это тоже потрясение, ведь она знает, что ее папа – Алексей Петренко. Дочь на нервной почве даже начала заикаться", – пожаловалась Азима.

Женщина категорически опровергла информацию о романе с собственным водителем. "Я из уважаемой семьи, где очень серьезно относятся к тем, кто приходит в дом. Если уж самому Алексею Петренко устроили экзамен, то представьте себе: мог бы простой мальчик из неблагополучной семьи подступиться ко мне? Улугбеку на телевидении заплатили большой гонорар, чтобы он устроил это шоу", – цитирует вдову Петренко сайт "Комсомольская правда".

Не удержалась Азима от шпильки в адрес старшей дочери артиста Полины. "Когда он развелся с ее мамой, Полине было 14 лет. Девочка имела пагубные зависимости – и алкогольную, и другие. Алексей Васильевич нахлебался там по полной. После развода он оставил ей двухкомнатную квартиру в Питере. Пока дочери не исполнился 21 год, он через друга Валеру Ивченко каждый месяц полностью передавал ей зарплату. И пытался ее куда-то устроить, в Щукинском училище ее прослушивали – не прошла. Сейчас Полине 56 лет, она нигде не работает. Не общаться с отцом 40 лет и объявить его после смерти психически больным ради квадратных метров!" – возмущенно заявила вдова актера.