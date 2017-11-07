Известный актер борется за жизнь отравленной жены

Всемирно известный актер Чак Норрис не просто так пропал из поля зрения представителей СМИ. Оказывается, все это время 77-летний артист пытается спасти свою жену, отравленную тяжелым металлом гадолинием.

В последний раз Чак Норрис снялся в боевике "Неудержимые-2", который увидел свет в 2012 году. С тех пор об актере не было ничего известно: он не давал интервью, не выходил в свет. Оказывается, все это время Чак боролся за жизнь своей 54-летней супруги Дженны. "Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправдана", – заявил Норрис.

Несколько лет назад Дженне пришлось за восемь дней трижды пройти исследование МРТ в ходе лечения ревматоидного артрита. Для лучшей визуализации изменений ей было введено контрастное вещество с тяжелым металлом гадолинием в составе. Он, по мнению Дженны, вызвал тяжелые побочные эффекты, побороть которые она до сих пор не может.

Ситуация усугубилась тем, что не сразу Дженна поняла, что с ней не так. "Через несколько часов после первого исследования, я почувствовала нестерпимый жар, как будто в мое тело влили кислоту. Сначала жжение было в одном месте, затем оно стало распространяться", – приводит слова супруги Чака Норриса The Mirror со ссылкой на журнал The Good Health.

Дженна шесть раз попадала в больницу с сильными болями в области ребер и в суставах, затрудненным дыханием, дрожью в теле и мышечной слабостью. Доктора не понимали, что происходит с женой известного актера. Ведь раньше женщина не жаловалась на здоровье. "До болезни я была очень живым и эмоциональным человеком. Я бы сказала даже, что мое здоровье и уровень физической подготовки обеспечили бы мне место в десятке самых здоровых людей в мире", – отметила Дженна.

Публикация от Chuck Norris (@chucknorris) Окт 10 2017 в 10:21 PDT

Пока специалисты терялись в догадках, что происходит с женой актера, та сама решила поставить себе диагноз. В интернете Дженна нашла статью о случаях отравления гадолинием. По перечисленным симптомам женщина поняла, что с ней случилось именно это. Тогда супруга артиста отправилась к медикам, чтобы те подробнее рассказали ей о контрастном веществе, который ей вводили, но те уверили ее, что оно абсолютно безвредно, и предложили пить больше жидкости. То же самое она услышала и в других клиниках.

И все же в клинике интегративной медицины в Рино, Невада, супругам подтвердили токсичность гадолиния. "К тому времени, как мы добрались до этой клиники, – через несколько недель после инъекций, я потеряла уже семь килограммов веса и с трудом могла глотать, подходило только детское питание. В течение пяти месяцев мне ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма. Мне требовалась круглосуточная помощь медсестер. Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы. Я очень хотела жить и молилась только о возможности хотя бы вырастить своих детей", – рассказала Дженна.

Публикация от Chuck Norris (@chucknorris) Ноя 12 2016 в 1:14 PST

В общей сложности на лечение женщины семья потратила два миллиона долларов. Чак и Дженна понимают, что такие суммы недоступны большей части других пациентов, столкнувшихся с той же проблемой из-за того, что токсичность гадолиния скрывается. Они намерены сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. "Это душераздирающая ситуация, это ужасный секрет, который мы с Чаком хотим раскрыть миру", – заявила жена артиста.

Уже известно, что Чак Норрис подал в Верховный суд Сан-Франциско иск на 11 фармацевтических компаний, которые занимаются распространением контрастных веществ с гадолинием. Актер требует компенсации в размере десяти миллионов долларов за причиненный ущерб.