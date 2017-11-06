Бывшая солистка "Стрелок": Меня на кастинге попросили раздеться

Аида Слезовская рассказала, почему внешность порой важнее голоса. Мол, группе важны типажи и сексуальность. Именно поэтому она предпочла сольное плавание и выступает под псевдонимом AIDA.

Говорят, что в группу "Стрелки" девушек брали, ориентируясь на внешность, а не на вокал. А Вас во время кастинга тоже попросили раздеться?

В коллектив нас набирали по типажам и, действительно, вокальные данные были не особо важны. Самое главное, чтобы все девочки были разнообразные и разнохарактерные! Каждой отводилась определенная роль. Одна – спорти, вторая – секси , третья – милашка. Меня на кастинге сразу попросили раздеться и показать животик, но я отказалась, сказав, что лучше спою. Откровенно говоря, мне в ту пору не нравилась эта группа, считала ее безголосой и не талантливой... За что, видимо, и кармически поплатилась, попав в коллектив.



Кстати, про пение. Кто реально пел в коллективе, а кто лишь открывал рот?

Петь пытались все, но получалось это, откровенно скажем, у единиц... К сожалению, в женских группах в нашей стране пение – это не главное.

Конкуренция была в группе сильная?

В женских коллективах это всегда больная тема! Большинство девочек чувствуют себя лидерами и "тянут одеяло не себя". Поэтому нужен командный голос продюсера, желательно мужчины, который будет конкретно распределять "роли" в коллективе.





Зачастую девушек из поп-коллективов продюсеры заставляют оказывать интимные услуги нужным людям. Вас минула чаша сия?

Про тот коллектив, в котором была я, ничего такого сказать не могу. Во-первых, у нас все девочки в коллективе были пристроены – у всех были молодые люди, и продюсер знал их лично. Во-вторых, девочки были самодостаточны, четко знающие и понимающие, чего хотят. Сложно было заставить что-то делать без нашего личного желания. А вот про первый состав "Стрелок" говорить с уверенностью не могу...





После ухода из группы Вы устраивалась педагогом по вокалу в школу творческого развития Алла Пугачевой. Почему не сложилось?

В такой работе важно, чтобы люди совпадали. Возможно, я была слишком взволнована и не смогла на сто процентов раскрыть свой потенциал. А вы попробуйте пообщаться с гиперэнергетичным человеком, который, хочет он этого или нет, давит на вас авторитетом и вы теряетесь, как кролик перед удавом, попав под его гипноз.

Значит, разговоры об уникальной энергетике Пугаевой – не миф?

Помню, как Алла Борисовна приехала на студию Александра Кальянова, где я тоже работала, и одновременно "полетело" несколько компьютеров... Совпадение или нет, уж не знаю, но от этой женщины, действительно, исходит столько энергии...





В ноябре Вы впервые станете мамой. Как планируете совмещать уход за ребенком и карьеру?



К счастью, профессия моя позволяет иметь ненормированный график. Будем кататься вместе, тем более, мои чудесные родители, супруг и свекровь меня всячески поддерживают, подбадривая тем, что будут рядом и помогут во всем. Я всю беременность работала, гастролировала, преподавала, записывалась, снималась. Благо, физиологически протекает все благополучно!



