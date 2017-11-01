Новые откровения юной любовницы Вороненкова

Александра Авраменко, которая на всю страну заявила, что была любовницей мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова, поделилась новой порцией откровений. Девушка объяснила, почему сейчас одна и высказалась о своем участии в скандальном шоу Дмитрия Шепелева.

19-летняя Александра Авраменко вмиг стала популярной после того, как назвала себя любовницей экс-депутата Дениса Вороненкова на ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Интересно, что полиграф в программе показал, будто слова девушки правдивы почти во всем. После выхода передачи в эфир, по ее признанию, "разгорелись нереальные страсти и осуждения".

Девушка решила внести ясность. "Знаете вот я так думаю , лучше встречаться с влиятельным , обеспеченным мужчиной и брать у него какие-то материальные блага , чем как многие отдаются за банку огурцов, простите кого обидела 😂😂😂🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️" – высказалась Александра.

По признанию красотки, "тогда" в поле ее внимания были весьма статусные мужчины, с большими финансовыми возможностями. "меня не особо интересовали рублевые миллионеры , только долларовые 😂😂😈 Это только сейчас я захотела тепла и немного любви 🤛🏼🙈😄 Ну как говориться "не судите , и не судимы будете", – написала Авраменко под постом, на котором изображена сидящей в студии Шепелева.

Публикация от My name is Alexandra�� (@askela.luxees) Окт 31 2017 в 11:06 PDT

В настоящее время Александра одинока. "Меня многие спрашивают , почему у меня нет мужчины . Хотите честного ответа ? Как бы это банально не звучало , но я ищу идеального мужчину для себя ! Я хочу , что бы в первую очередь мы были честны с друг другом и поддерживали друг друга во всем , что сейчас крайне редко", – откровенно рассказала модель.

Очень болезненно Александра относится к лжи своего потенциального партнера. "Один как говорится "косяк" со стороны мужчины , один раз вранье и тд , мое отношение меняется , СРАЗУ ЖЕ , и это зависит не от меня , а от эмоций , которые внутри", – объяснила красотка.

Публикация от My name is Alexandra�� (@askela.luxees) Окт 29 2017 в 10:07 PDT

"Поэтому" сейчас Авраменко радуется тому, что у нее есть. "Я просто наслаждаюсь своей жизнью и живу в эмоциональном мире , не думая пока что о каких либо отношениях. Мне интересно то , что происходит здесь и сейчас. И очень сложно встретить мужчину , который меня заинтересует во всем и с которым я захочу идти по жизни вместе. Поэтому я не зацикливаюсь на этом", – заключила Александра.