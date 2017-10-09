Жена обвинила Авраама Руссо в мошенничестве

Известный певец стал героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы рассказать о трудностях в своей семье. После 12 лет совместной жизни он на грани развода с супругой Морелой Фердман (Руссо).

Они поженились в сентябре 2005 года. На тот момент артисту было 35, а его любимой женщине 22 года. Еще на свадьбе у жениха и невесты случился казус: молодые неправильно надели друг другу кольца, что гости сочли плохой приметой. Ради мужа Морела как любящая супруга приняла христианство.

И только сейчас Авраам признался, что их семья, в которой подрастают две дочери – Эмануэлла и Авемария, на грани развода. "Довольно долго у нас были проблемы, мы о них не говорили, но близкие знали об этом. Я сегодня решил впервые об этом публично заговорить", – заявил Руссо.

При этом он отметил, что несмотря ни на что, хотел бы сохранить семью ради детей и любви, которая их связывала с женой. "Я не хочу почувствовать горький вкус развода", – признался певец. По мнению артиста, причиной разлада отношений стала ревность Морелы.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Авг 6 2017 в 10:16 PDT

Однако Авраам считает, что как популярный исполнитель он вправе признаваться в любви своим поклонницам. По его словам, сыграло роль и то, что они с Морелой из совершенно разных культур.

Руссо признался, что собирается делить с супругой имущество, и уже отправил ей соответствующие документы, потому что боится остаться ни с чем в случае развода. Их дом в американском Нью-Джерси, где сейчас проживает Морела с детьми, стоит более 300 миллионов рублей.

Певец подчеркнул, что более всего его интересует храм, который он сделал внутри этого дома. "Там иконы… Мощей святых – больше тысячи, я их долго собирал", – говорит артист. Сам он сейчас снимает вместе со своей 90-летней матерью Марий Ипджян квартиру в России.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Янв 5 2017 в 6:13 PST

Как утверждает Руссо, два года назад он полностью переписал дом в США на Морелу. Однако это не единственное жилье, нажитое им в браке. На программе выяснилось, что есть у Авраама и дом в России, который он купил как запасной аэродром на случай развода, на который, кстати, официально никто из супругов пока не подавал.

По видеосвязи вышла в эфир из Америки и адвокат Морелы Оксана Соколова. По ее словам, для ее подзащитной было настоящим шоком заявление Аваама о разделе имущество и намеки на развод. Юрист заявила, что Руссо лукавит, говоря, что полностью обеспечивает семью: дом в Нью-Джерси находится в ипотеке и по нему есть множество внушительных долгов. Оксана утверждает, что певец оставил жену в плачевном материальном положении.

Публикация от Morela Russo (@morelarusso) Окт 9 2016 в 3:50 PDT

В свою очередь еще один адвокат Морелы Александр Каражелез, представляющий ее интересы в России, заявил, что знает истинные причины разлада в семье. По его словам, на Авраама оказывается сильное влияние извне. "После рождения второго ребенка появился духовник, который его увел из семьи", – заверил юрист. Кроме того, Александр сказал, что Руссо поднимал руку на Морелу.

В финале программы на связь со студией вышла и сама Морела. Она обратилась к Малахову и обвинила своего супруга в мошенничестве. "Я хочу сказать на всю страну, что буду давать эксклюзивное интервью моей версии тебе. Я приглашаю тебя к себе домой в Америку, я хочу показать и все рассказать. У меня есть много доказательств, которые подтвердят все мои факты. Я хочу поведать о многом, в том числе о мошенничестве, о том, как меня использовали для прикрытия. Когда он сбежал в Америку, ему нужно было чем-то прикрыться. И я была вот этим для него. Он клеветал на многих, и на своего спонсора", – заявила избранница исполнителя.