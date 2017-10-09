Волочкова сделала неприличное предложение Солнцеву

Знаменитая российская балерина поскандалила со звездой реалити-шоу "Дом-2". Рустам Солнцев и не представлял, к чему могут привести его добрые намерения.

По словам Рустама Солнцева, все началось с того, что он позвонил Анастасии Волочковой, дабы дать дружеский совет. Экс-участник телестройки порекомендовал балерине своего знакомого пластического хирурга. Он посчитал, что 41-летней Волочковой пора "обновить" лицо. Тем более, что за пластику Анастасии не пришлось бы платить ни копейки.

Но танцовщица, судя по всему, посчитала такой совет личным оскорблением. Волочкова ответила Солнцеву нецензурной бранью. Более того, она предложила Рустаму приделать себе на лоб мужской детородный орган.

"Так не пришить ли вам, друг мой сердечный, … на лоб, чтобы он был двигателем сознания вашего, если оно еще осталось", – нагрубила звезда бывшему участнику "Дома-2". Не такой реакции ожидал за свое "выгодное коммерческое предложение" Рустам. "Я ей это предложил, в ответ услышал брань такую, что на уши не натянешь. И похабные анекдоты", – цитирует Солнцева НТВ.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 30 2017 в 9:29 PDT

Отметим, Анастасия в последнее время переживает не самые лучшие времена. Так, недавно она оказалась в центре скандала, связанного с ее бывшим водителем Александром Скиртачем. Балерина обвинила его в краже крупных сумм. Как стало известно, мужчину уже взяли под стражу. Скиртач отправлен в один из следственных изоляторов Москвы.