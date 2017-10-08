В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец
"Вот такой красавец захаживал ко мне вечерами... для массажа😂", – подписала Ксения Собчак снимок, на котором она запечатлена рядом с неким смуглым незнакомцем. При этом фотография, судя по всему, был сделана во время поездки ведущей в Париж.
"Девочки,найти, чтобы делали сильно и жестко-реально огромная проблема😉🙈", – добавила Ксения Собчак. После этого она рекомендовала услуги своего нового знакомого всем знакомым, которым они могут понадобиться в столице Франции. Ведущая дала ссылку на парижский салон красоты. Отметим, цены на массаж в нем, в зависимости от процедуры, колеблются от 70 евро (за полчаса массажа стоп) до 190 евро (за час глубокого акупрессурного массажа).
Подписчики на провокацию Ксении Собчак поддались и в массажисте разглядели больше, чем просто работника салона красоты. "А муж не ревнует? ))", "Ох уж эти массажисты😉😄", "Ксения, а что ваш муж думает по поводу массажиста?", – интересовались комментаторы. Некоторые и вовсе предлагали свои услуги.
Отметим, последняя опубликованная в Instagram Ксении Собчак фотография из Болье во Франции. "Приятно,когда командировки в такие места😘❤", – подписала снимок она. О какой именно командировке идет речь телеведущая уточнять не стала.
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