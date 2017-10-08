В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с мужчиной, который. по ее признанию, захаживал к ней вечерами, когда она была в Париже. Услуги нового знакомого она рекомендовала всем знакомым, которым могут понадобиться его услуги в "городе любви".

"Вот такой красавец захаживал ко мне вечерами... для массажа😂", – подписала Ксения Собчак снимок, на котором она запечатлена рядом с неким смуглым незнакомцем. При этом фотография, судя по всему, был сделана во время поездки ведущей в Париж.

"Девочки,найти, чтобы делали сильно и жестко-реально огромная проблема😉🙈", – добавила Ксения Собчак. После этого она рекомендовала услуги своего нового знакомого всем знакомым, которым они могут понадобиться в столице Франции. Ведущая дала ссылку на парижский салон красоты. Отметим, цены на массаж в нем, в зависимости от процедуры, колеблются от 70 евро (за полчаса массажа стоп) до 190 евро (за час глубокого акупрессурного массажа).

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 6 2017 в 3:24 PDT

Подписчики на провокацию Ксении Собчак поддались и в массажисте разглядели больше, чем просто работника салона красоты. "А муж не ревнует? ))", "Ох уж эти массажисты😉😄", "Ксения, а что ваш муж думает по поводу массажиста?", – интересовались комментаторы. Некоторые и вовсе предлагали свои услуги.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 5 2017 в 12:10 PDT

Отметим, последняя опубликованная в Instagram Ксении Собчак фотография из Болье во Франции. "Приятно,когда командировки в такие места😘❤", – подписала снимок она. О какой именно командировке идет речь телеведущая уточнять не стала.