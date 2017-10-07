Самбурская напала на Бузову на сцене

Настасья Самбурская выступила на сцене "Новой фабрики звезд" с необычнвм номером. Многие усмотрели в нем шпильку в адрес Ольги Бузовой.

Поклонники таланта певицы Ольги Бузовой уверены, что яркий номер Настасьи Самбурской в "Новой фабрике звезд" – не что иное, как нападение на их кумира.Актриса вышла на сцену и дала понять, что исполняет песню под фонограмму.

Преданные фанаты обратили внимание, что движение Самбурской на сцене напоминают танцевальные па из клипа Бузовой "Мало половин". Под конец номера на сцене появился еще один исполнитель – Даниил Рувинский с перечеркнутым словом "фанера" на груди. Такой же знак оказался прилеплен к пятой точке Настасьи Самбурской.

Отметим, Ольга Бузова часто становится объектом критики. Многие требовательные слушатели настаивают, чтобы на концертах она исполняла свои композиции в живую, а при записи не увлекалась обработкой треков.

Объектами насмешек становятся и клипы Ольги Бузовой. Пристально следят за творчеством восходящей звезды в Comedy Club.