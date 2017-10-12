Певица отказалась от роскоши
Сменой образов Глюк'оZа удивляет поклонников обильно и часто: брутальные куртки– косухи чередуются с ажурными топами и тонкими платьями с цветочным принтом, а наряды греческих богинь в ее гардеробе легко сменяет монохромная классика. Но нынешних перемен от певицы не ожидал никто.
На днях в своем Инстаграме Наталья показалась подписчикам в своем новом образе,
который мгновенно вызвал массу споров у поклонников. На снимке девушка без макияжа,
ее волосы больше не украшает голливудская волна, на ногах кеды, а бесформенный свитер
заправлен в серые спортивные штаны. Подпись под постом указывает на то, что Наташа
от своего лука в невероятном восторге:
"Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды," – восторгается Глюк'оZa.
Поклонники Ионовой послабления в форме одежды простили и звезду поддержали. Ведь сейчас отдых девушке действительно необходим – недавно певица признавалась, что испытывает сильный стресс и впадает в депрессию из– за страха потерять близких людей.
Экс-участник телестройки прокомментировал скандал в семье Степана и Евгении
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Участница телестройки оказалась коварной искусительницей