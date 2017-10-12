Певица отказалась от роскоши

Отдых в Нью– Йорке не пошел на пользу знаменитому стилю Натальи Ионовой, более известной, как Глюк'оZа. Американская осень стерла с певицы косметику и привычный шик.

Сменой образов Глюк'оZа удивляет поклонников обильно и часто: брутальные куртки– косухи чередуются с ажурными топами и тонкими платьями с цветочным принтом, а наряды греческих богинь в ее гардеробе легко сменяет монохромная классика. Но нынешних перемен от певицы не ожидал никто.

На днях в своем Инстаграме Наталья показалась подписчикам в своем новом образе, который мгновенно вызвал массу споров у поклонников. На снимке девушка без макияжа, ее волосы больше не украшает голливудская волна, на ногах кеды, а бесформенный свитер заправлен в серые спортивные штаны. Подпись под постом указывает на то, что Наташа от своего лука в невероятном восторге:

"Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды," – восторгается Глюк'оZa.



Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Окт 11 2017 в 2:54 PDT

"Как же здорово, когда единственное слово, которое определяет твой стиль – УДОБСТВО! Здесь все в спортивном и на релаксе! В ресторан, конечно, могут и нарядиться, но это не сравнимо с нами: в туфлях на пляж!! Честно признаюсь, первое время эта привычка вообще не отпускала – было ощущение, что я забыла одеться)) Но потом я расслабилась и сказала себе: "Эй, это же и есть отдых". И знаете что? Это нереально круто! Думаешь о совершенно других вещах и не тратишь свою жизнь на бредовые предрассудки," – делится звезда.

Поклонники Ионовой послабления в форме одежды простили и звезду поддержали. Ведь сейчас отдых девушке действительно необходим – недавно певица признавалась, что испытывает сильный стресс и впадает в депрессию из– за страха потерять близких людей.