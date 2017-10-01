Собчак удивила "базарным" нарядом

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Сети неожиданным снимком. Звезда прошлась по рынку в несколько странном, по мнению пользователей, наряде.

Некоторые назвали внешний вид Собчак "базарной модой". По мнению пользователей Instagram. такие наряды были поплуярны на 90-х годах.

Большинство пользователей узнали на снимке московский рынок "Садовод". "С таким невероятно одухотворенным и откровенно счастливым выражением лица совершенно невозможно сойти за персонажа 90-х годов", – пишет один из комментаторов. "Ксюша, что с тобой?!" – удивляется другой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 29 2017 в 3:33 PDT

Примечательно, что многие восприняли снимок Собчак как очередную шутку. Однако не все оценили такой юмор. "Подавляющего числа женщин нет возможности одеваться в модных бутиках, а кто-то и на рынках не может себе позволить одеваться", – осуждает телеведущую один из пользователей сети. "Это не смешно. Миллионы людей так одеваются, которые ходят на ваши концерты", – поддерживает волну возмущения другой комментатор.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 25 2017 в 9:25 PDT

Напомним, Ксения Собчак достаточно часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram провокационные снимки. Пользователи не раз критиковали ее за неудачный выбор наряда для мероприятия.