Собчак удивила "базарным" нарядом
Некоторые назвали внешний вид Собчак "базарной модой". По мнению пользователей Instagram. такие наряды были поплуярны на 90-х годах.
Большинство пользователей узнали на снимке московский рынок "Садовод". "С таким невероятно одухотворенным и откровенно счастливым выражением лица совершенно невозможно сойти за персонажа 90-х годов", – пишет один из комментаторов. "Ксюша, что с тобой?!" – удивляется другой.
Примечательно, что многие восприняли снимок Собчак как очередную шутку. Однако не все оценили такой юмор. "Подавляющего числа женщин нет возможности одеваться в модных бутиках, а кто-то и на рынках не может себе позволить одеваться", – осуждает телеведущую один из пользователей сети. "Это не смешно. Миллионы людей так одеваются, которые ходят на ваши концерты", – поддерживает волну возмущения другой комментатор.
Напомним, Ксения Собчак достаточно часто публикует на своей странице в социальной сети Instagram провокационные снимки. Пользователи не раз критиковали ее за неудачный выбор наряда для мероприятия.
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