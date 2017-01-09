Шнурову за мат платят миллионы

В угоду публике и формату артист готов цензурировать свои хиты. Был бы спрос.

Лидер "Группировки "Ленинград" Сергей Шнуров многие годы был в андеграунде, а теперь выступает на главных сценах страны и поет во всех новогодних телеогоньках. "Подобная трансформация, как мне кажется, и есть самый настоящий постмодернизм, самый настоящий андеграунд! – уверяет певец. - "Ленинград" слушают все: и быдло, и офисные служащие, и олигархи, и депутаты".

Когда Шнурова стали показывать на федеральных каналах, ему пришлось немного отредактировать тексты большинства своих хитов, дабы избавить их от обсценной лексики. Так, например, в песне "Экспонат" штаны стали "восхитительными", хотя в оригинале, как все помнят, были куда более умопомрачительными.

"Если мат является рифмообразующим, тогда приходится трудно, не скрою. Во всех иных случаях отцензурировать песню мне удается элементарно. Был бы спрос!" – уверяет Шнуров.

По слухам, за каждый такой концерт он получает в среднем от трех до шести миллионов рублей. Не обижают его, по всей видимости, и на "Первом канале", где Сергей с прошлого года ведет популярное шоу "Про любовь". "Денег я получаю там за месяц столько, сколько за один концерт. Вот и считайте", – многозначно заметил певец.





Есть у него и собственный внесценический бизнес – несколько лет назад он выпустил свою линию одежды "а-ля Шнур" – майки-алкоголички, спортивные трико. Все вещи отличаются провокативными рисунками. "Принты – моего авторства, пришлось вспомнить свое дизайнерское прошлое. Для разработки моделей я нанял толкового конструктора. Но за тем, как все развивается, я, признаться, как-то не слежу. В прошлом году мы очень много играли, я снимался в телевизоре, и мне было совершенно ни до чего. Надеюсь, что в этом году смогу реже появляться на публике", – цитирует Шнурова газета "Мир Новостей".

