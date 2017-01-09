Лепс пристроил плохо поющую дочь к Меладзе

Певец, видимо, изменил мнение о данных наследницы. И помог ей выступить в прямом эфире "Первого канала".

Сюрпризом творческого вечера музыканта и продюсера Константина Меладзе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи стало появление на сцене дочери певца Григория Лепса. Инга дуэтом с Данилом Бурановым – победителем первого сезона музыкального конкурса "Высшая проба" – исполнила хит 1996 года "Актриса". Очевидно, что участницей концерта ее сделал знаменитый отец, который тоже тут выступил.





Интересно, что несколько месяцев назад Лепс очень скептически высказывался о вокальных данных своей в ту пору 30-летней дочери от первого брака и не одобрял ее тягу к сцене. Инга неожиданно для всех оказалась на слепых прослушиваниях проекта "Голос" на "Первом канале". К ней тогда никто из наставников не повернулся. А отец публично стал критиковать услышанное: "Плохо. В одном месте было очень плохо. Провалила последнее. Годик надо поработать еще с нужными люди. А пока рановато".





Певец даже запретил ей называть себя Ингой Лепс. "Это тебе так кажется, у тебя Лепсверидзе фамилия", – осек он девушку. Однако в концертном зале "Роза Холл" ее представили именно как Ингу Лепс. Видимо, участие дочери в этом концерте было частью плана знаменитого артиста по связям с "нужными людьми". Стоит отметить, что тембр у девушки интересный и красивый, но она заметно волновалась во время выступления и порой пела не в той тональности.