Темнокожая звезда разочаровала Нагиева

Дмитрий Нагиев поговорил на нетипичную для себя тему – о спорте. Секс-символ отечественного телевидения объяснил, почему Серена Уильямс его разочаровала.

Подвести итоги года в спорте журналисты почему-то попросили Дмитрия Нагиева. Ведущий шоу "Голос" оказался весьма подкован в этом вопросе. К примеру, подумав, шоумен назвал спортсменом года фехтовальщицу Яну Егорян.

"Мне она нравится тем, что не участвует в разного рода маршах и забегах. Она просто вышла и сделала то, что и должна была сделать, – выиграла Олимпиаду. Егорян для меня некий символ и стимул для достижения целей", – признался Дмитрий.

А вот разочарованием года, по словам Нагиева, стала прославленная спортсменка Серена Уильямс. Как оказалось, шоумен расстроился из-за того, что темнокожая теннисистка потеряла былую форму (проще сказать, располнела). "Если бы я служил в армии, ее прежнее фото точно победило бы в конкурсе журнала Playboy", – цитирует Дмитрия Нагиева "Спорт-Экспресс".

К слову, ранее подвела итоги спортивного года Алина Кабаева. Бывшая спортсменка высказалась о недопуске на Олимпиаду Елены Исинбаевой.

"То, что ей не дали выступить на Олимпиаде, – это не просто несправедливость, это полный беспредел! Запрещать чистым с точки зрения допинга спортсменам выступать на соревнованиях только потому, что в составе сборной есть те, кто был уличен в приеме запрещенных препаратов, – это, знаете, за пределами добра, зла и здравого смысла. Это самое настоящее варварство", – заявила Алина Кабаева.

