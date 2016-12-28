Адвокат Жорин рассказал о покушении

Известный адвокат Сергей Жорин признался, что на него готовится покушение. Юристу угрожает поклонник его возлюбленной, боксера Натальи Рагозиной. Некоего мужчину не устраивает то, что юрист и спортсменка встречаются.

"Это ее поклонник, ну, можете сами догадаться, не чужой для Наташи человек. Человек не публичный, с криминальным прошлым. Вначале он названивал ей, правда, не угрожал – знаете, ей опасно угрожать. Теперь – мне. Обещает убить меня, если наши отношения продолжатся", – рассказал Сергей корреспонденту Dni.Ru.

Жорин объяснил, как собирается бороться с угрозами. "Если эти звонки продолжатся, то вы узнаете имя этого человека. Я напишу заявление в Следственный комитет, предоставлю им аудиозапись данного звонка. Правда, я сейчас нахожусь не в России, но как только вернусь, займусь этим вопросом", – продолжил юрист.

Тем временем Сергей выложил в микроблоге совместные фото с Натальей. "#назловрагам", – подписал он один из снимков.

Фото опубликовано Сергей Жорин (@advokatzhorin) Дек 27 2016 в 9:17 PST

Подписчики юриста пришли от фотографии в восторг. "Наталья светится как солнышко, Сергей счастлив, а на все и всех можно махнуть рукой. Пусть это счастье продлится как можно дольше", "Шикарная пара", – написали фолловеры. Правда, кое-кто выбор юриста не одобрил. "А Сергей красивее – это очевидно, по крайне мере, для меня", – высказалась, очевидно, поклонница адвоката.

Когда жизнь наконец-то стала размеренной и предсказуемой - появилась она... #небылопечали #она Фото опубликовано Сергей Жорин (@advokatzhorin) Дек 10 2016 в 8:42 PST

Напомним, Сергей Жорин представляет интересы в том числе и фигуристки Марины Анисиной, которая недавно развелась с актером Никитой Джигурдой. Артист, считая адвоката виновным в своем расставании с женой, угрожал ему и даже вызывал на дуэль.