Теперь Божена знает, кто конкретно атаковал ее балкон и подъезд
Участник телестройки уверен, что бывшая возлюбленная ему мстит
Адвокат Жорин рассказал о покушении
"Это ее поклонник, ну, можете сами догадаться, не чужой для Наташи человек. Человек не публичный, с криминальным прошлым. Вначале он названивал ей, правда, не угрожал – знаете, ей опасно угрожать. Теперь – мне. Обещает убить меня, если наши отношения продолжатся", – рассказал Сергей корреспонденту Dni.Ru.
Жорин объяснил, как собирается бороться с угрозами. "Если эти звонки продолжатся, то вы узнаете имя этого человека. Я напишу заявление в Следственный комитет, предоставлю им аудиозапись данного звонка. Правда, я сейчас нахожусь не в России, но как только вернусь, займусь этим вопросом", – продолжил юрист.
Тем временем Сергей выложил в микроблоге совместные фото с Натальей. "#назловрагам", – подписал он один из снимков.
Подписчики юриста пришли от фотографии в восторг. "Наталья светится как солнышко, Сергей счастлив, а на все и всех можно махнуть рукой. Пусть это счастье продлится как можно дольше", "Шикарная пара", – написали фолловеры. Правда, кое-кто выбор юриста не одобрил. "А Сергей красивее – это очевидно, по крайне мере, для меня", – высказалась, очевидно, поклонница адвоката.
Напомним, Сергей Жорин представляет интересы в том числе и фигуристки Марины Анисиной, которая недавно развелась с актером Никитой Джигурдой. Артист, считая адвоката виновным в своем расставании с женой, угрожал ему и даже вызывал на дуэль.
Анна Шульгина напугала поклонников
Юриста хотят убить из-за женщины
Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки