Авербух о фиаско Киркорова в "Ледниковом периоде"

Илья Авербух откровенно ответил на вопросы пользователей социальной сети "Одноклассники". Именитый фигурист объяснил, почему Филипп Киркоров не смог стать королем льда.

В популярном онлайн-шоу "ОК на связи!", куда регулярно приходят звезды, Авербух рассказал о рейтинговом проекте "Ледниковом периоде" и своих планах на Новый год.

Вероятно, среди пользователей Сети, задавших вопросы фигуристу, была преданная поклонница Филиппа Киркорова. Она спросила у спортсмена, почему поп-король не снимался в шоу "Ледниковый период".

Авербух сообщил, что исполнитель мог бы встать на коньки, но, к сожалению, не получилось. "Филипп Киркоров пытался участвовать в проекте "Ледниковый период", он большой труженик, он бы кинулся в этот проект. Он очень высокий, и ему было сложно координационно", – объяснил неудачу певца на этом поприще фигурист.

По словам Ильи, "Ледниковый период" – это особенное, неповторимое шоу. "Я надеюсь, что наш проект стоит особняком, несмотря на то, что проектов, где звезды пробуют себя в разных видах активности, стало очень много. Все-таки ребята идут к нам за творчеством, потому что рождение номера в сжатые сроки в "Ледниковом периоде" – это такой катарсис, когда ты должен очень быстро определиться с музыкой, ты должен увидеть ее, ты должен визуализировать для зрителя, полюбить эту музыку, полюбить номер", – поделился Авербух.

Спортсмен признался, что такая деятельность отнимает немало сил и нервов. "Ты все время пребываешь в стрессовом состоянии. Многим участникам это нравится, не у каждого есть возможность получить такой адреналин в том же театре или в кино, где всегда есть еще один дубль. А здесь они реально чувствуют себя спортсменами. Один выход, одно падение может перечеркнуть все, – подчеркнул фигурист. – Здесь есть еще очень большая мотивация: огромная аудитория "Первого канала" будет смотреть на то, что ты делаешь на льду".

Спортсмен объяснил, почему фигурное катание настолько популярно в нашей стране. "Россиянам вообще свойственно все делать не просто так. Нам не интересно просто заниматься бегом, нам нужно понять – для чего? Фигурное катание – это такой удивительный вид спорта, в котором есть и спортивная составляющая, и творческая, и искусство. Это действительно очень близко нам по восприятию мира. Конечно, есть история, которую заложили чемпионы, такие как Роднина, Пахомова. Это любовь поколений, которая приносит свои дивиденды", – считает Илья.

Авербух обсудил с пользователями Сети и одну из самых животрепещущих в последние дни тем – Новый год. Заслуженный мастер спорта России уже знает, где будет праздновать.

"Раньше так получалось, что в это время всегда был Чемпионат России, определяющий турнир, поэтому Новый год пролетал. Сейчас в моей жизни Новый год – это всегда финал "Ледникового периода" и новогодний гала-концерт, елки, шоу, спектакли, – перечислил востребованный фигурист. – Каждый Новый год проходит в делах".