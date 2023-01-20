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Променял жену на молодую пассию, лишился работы: как живет звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев

Судьба знаменитого артиста.
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Александр Половцев знаком многим зрителям по сериалу "Улицы разбитых фонарей", где сыграл роль майора Олега Соловца. К своим 65 годам актер не только добился успеха в профессии, но и обрел счастье в личной жизни. Однако его судьба складывалась не так безоблачно, как может показаться на первый взгляд.

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Александр Половцев появился на свет в 1958 году и рос очень ответственным ребенком. Будущий артист хорошо учился в школе, всегда помогал родителям по дому и посещал драматический кружок. Мама Александра очень гордилась сыном и мечтала, что тот станет моряком. Однако его тяга к творчеству оказалась сильнее. Окончив школу, Половцев начал штурмовать ЛГИТМИК и поступил туда со второй попытки.

После получения диплома Александра Половцева приняли в театр-студию "Время". А вот на съемочную площадку актер попал лишь спустя годы. Он начал свою кинокарьеру с роли в фильме "Оно" в 1989-м, затем снялся в картинах "Бакенбарды" и "Барабаниада", а в 1995-м сыграл в сериале "Улицы разбитых фонарей" и буквально проснулся знаменитостью.

Личная жизнь артиста складывалась не менее бурно, чем карьера. Его первой женой стала однокурсница Галина Гудова. Студенческий брак оказался скоротечным и распался уже через три года. А вскоре после развода актер познакомился с коллегой по цеху Юлией Соболевской и женился во второй раз. В 1991 году у влюбленных родился сын Степан.

Со стороны творческий союз казался идеальным. Однако спустя 25 лет совместной жизни, в 2009 году, супруги развелись. Александр Половцев влюбился в официантку Эсану Муратову, которая младше его на 23 года. Злые языки судачили, что актер променял жену на молодую пассию, и пророчили паре скорое расставание. К счастью, предсказания сплетников не сбылись. Эсана стала супругой актера, подружилась со своей предшественницей и подарила мужу двоих детей: сына Андрея и дочку Яну.

Половцев не чает души в молодой жене, но не скрывает, что их совместная жизнь не обходится без трудностей. Особенно непростым для семьи оказался 2020-й коронавирусный год. Тогда артист лишился работы и чуть не развелся с супругой из-за постоянных ссор. К счастью, пара справилась с кризисом и сохранила отношения. Карьерные сложности звезде тоже удалось преодолеть.

Александр Половцев. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 10:20 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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