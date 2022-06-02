Мать била, муж изменял и бросил, а сын умер в 34 года: как живет звезда "Дальнобойщиков" Егорова

На долю артистки выпало немало серьезных испытаний.

Многие зрители знают Наталью Егорову по сериалам "Дальнобойщики", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и многим другим картинам. В кино актриса исполнила много ярких ролей и часто играла благородных женщин, а в реальной жизни то и дело сталкивалась с испытаниями. После некоторых из них звезда так и не оправилась...

Наталья Егорова появилась на свет в 1950 году и столкнулась в первыми трудностями еще в раннем детстве. Она часто болела, перенесла несколько воспалений легких и туберкулез, к тому же, росла в жестких условиях.

Родители девочки разошлись, когда она была маленькой, поэтому ее мать одна поднимала двоих детей. По словам Натальи Сергеевны, она была нелюбимым ребенком – мама нещадно порола ее за любую провинность. Много лет будущая звезда терпела жестокость и побои, а в 18 вырвалась из родительского дома, поступив в театральное училище.

Сначала Егорова училась в Иркутске, а после перебралась в Москву. В столице она окончила Школу-студию МХАТ и начала свой путь в актерской карьере. В 20 лет артистка дебютировала в фильме "Город первой любви", а широкую известность получила несколькими годами позже, снявшись в картине "Старший сын". За свою карьеру Егорова исполнила немало ярких ролей и полюбилась зрителям, однако в личной жизни ей не удалось стать счастливой.

Наталья Егорова связывала себя узами брака всего один раз. Ее избранником стал Николай Попков, прославившийся под фамилией Глинский. Актриса прожила с мужем 17 лет, подарила ему сына, но не обрела счастья в этих отношениях. Попков оказался гулякой и изменником и в итоге бросил семью ради другой женщины. Только в тот момент Егорова поняла, что напрасно отмахивалась от предупреждений знакомых.

Единственной отрадой Натальи Сергеевны, которая так и не встретила достойного мужчину, был сын Александр. К сожалению, в 2011 году актриса потеряла и его. Наследник звезды скончался от алкогольного отравления в Индии, когда ему было всего 34 года. Убитая горем мать девять дней ждала, пока тело доставят в Россию, и только потом смогла похоронить сына. Очевидно, только очень сильному человеку под силу в одиночку справиться с такой трагедией.

Сейчас Наталье Егоровой 71 год. Она по-прежнему посвящает себя карьере и живет в полном одиночестве. О бывшем мужем актриса не желает даже слышать, а с единственным братом, который стал жестоким человеком, давно не общается. Печально то, что звезда "Дальнобойщиков" до сих пор не может простить себе смерть сына. Она винит в ранней кончине наследника себя, потому что мало занималась его воспитанием.