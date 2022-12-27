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Сериалы
Роман с Богомоловым, рукоприкладство, затворничество: что стало со звездой "Счастливы вместе"

Роман с Богомоловым, рукоприкладство, затворничество: что стало со звездой "Счастливы вместе"

Актриса уже несколько лет нигде не снимается и ведет почти затворнический образ жизни.
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Юлия Захарова знакома публике по роли Лены Полено в популярном сериале "Счастливы вместе". Однако последние 10 лет, с тех пор как проект закончился, актриса почти не радует поклонников своим появлением на экранах. В отличие от своей экстравагантной героини, Юлия является скромным человеком и предпочитает жить вдали от любопытных глаз.

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Юлия Захарова появилась на свет в 1980 году и выросла в семье инженеров. Будущая артистка с детства мечтала связать жизнь со сценой, но родители настаивали, чтобы дочь получила более серьезную профессию. Послушавшись близких, Захарова поступила на факультет филологии, но выбранная специальность оказалась ей не по душе. Через некоторое время Юлия бросила учебу и стала студенткой ГИТИСа.

Вскоре после окончания вуза актриса дебютировала на экранах. Ее первой киноработой стал эпизод в сериале "Пан или пропал". Следующие роли Захаровой тоже оказались незаметными и не принесли ей славы. Но все изменилось в 2006 году, когда артистку утвердили в сериал "Счастливы вместе". После выхода проекта на экраны Юлия буквально проснулась знаменитостью.

В личной жизни актрисе тоже повезло далеко не сразу. Ее первой серьезной любовью стал режиссер Константин Богомолов. Они познакомились и закрутили роман во время учебы в ГИТИСе. Отношения продлились шесть лет, но так и не привели к свадьбе.

Еще одним избранником артистки стал музыкант Александр Доронин. Влюбленные встретились на Кипре в 2013 году. Говорили, что актриса увела гитариста у фактической жены Анны Лефтери, которая лечилась от тяжелой болезни. Однако эти отношения тоже не сделали звезду счастливой. В 2017 году Доронин ушел от Захаровой и вернулся к бывшей. А затем Юлия обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве.

К счастью, после неудач на любовном фронте актрисе удалось обрести счастье. Общие друзья свели ее с фотографом Алексеем Новгородским. Звезда очень тепло отзывалась об избраннике и благодарила судьбу за встречу с ним.

Сейчас, в свои 42 года, Юлия Захарова нигде не снимается. Последний раз она появлялась на экранах в 2019 году. Зато артистка по-прежнему много играет в театре и гастролирует. В остальное же время знаменитость ведет затворнический образ жизни в доме за городом.

Фото: кадр youtube.com
Автор: 27 декабря 2022, 14:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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