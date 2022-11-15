Несчастливый брак с дочерью Табакова и поздний ребенок: как живет звезда "Склифосовского" Ильин

Известный актер не раз сталкивался с трудностями в личной жизни.

Сегодня Андрея Ильина знает практически каждый телезритель. Артист получил широкую известность, исполнив роль Алексея Чистякова в сериале "Каменская", и покорил множество женских сердец. Несмотря на большое количество поклонниц, в любовных делах Ильину долго не везло.

Андрей Ильин появился на свет в 1960 году и с самого детства тянулся к творчеству. В школьные годы Ильин изучал азы актерского мастерства в театральном кружке, а в 15 лет стал студентом Горьковского театрального училища.

Получив диплом, актер перебрался в Ригу и посвятил себя работе в местном театре русской драмы. Лишь в конце 80-х, спустя 10 лет, он переехал в Москву и начал активно сниматься в кино. Первые роли оказались незаметными и не принесли артисту славы. Но все изменилось в начале нулевых, когда на экраны вышел сериал "Каменская". Исполнив одну из главных ролей, Ильин буквально покорил зрителей и стал любимчиком многих женщин.

Личная жизнь Андрея Ильина, в отличие от карьеры, складывалась нелегко. В первый раз он женился на коллеге по цеху Людмиле Ворошиловой. Они познакомились, когда актер жил в Риге, и прожили вместе почти десять лет. Увы, вскоре после возвращения в Москву брак рухнул. Артист признался жене, что встретил другую, и смог сохранить с ней теплые отношения после расставания.

Второй избранницей звезды стала Александра Табакова – дочь знаменитого Олега Табакова. Влюбленные прожили вместе семь лет, но так и не узаконили отношения. Табакова оказалась очень требовательной, часто упрекала Ильина из-за небольшого заработка и настаивала на том, чтобы он бросил карьеру и занялся бизнесом. В итоге несчастливый брак рухнул.

После двух расставаний в жизни актера появилась тренер по плаванию Ольга. Многим казалось, что рядом с ней Ильин наконец обрел долгожданное счастье. Однако в 2005 году супруги развелись. Причины очередной неудачи артист предпочел не раскрывать.

К счастью, через несколько лет личная жизнь звезды наладилась. Во время съемок телепередачи, которые проводились на даче у актера, он встретил свою любовь – редактора Ингу Руткевич. Влюбленные прожили в фактическом браке семь лет, а в 2017 году официально стали мужем и женой. К тому моменту у пары уже подрастал сын Тихон. Малыш появился на свет, когда его знаменитому отцу стукнуло уже 53 года.

Сейчас Андрею Ильину 62 года. Актера с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Он по-прежнему много снимается в кино и играет в театре, а дома его ждут любимые и самые близкие люди.