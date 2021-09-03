Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
партнеры
Пятница
3 сентября
Лента новостей
17:49
"Залетела и в ЗАГС потащила": Рапунцель из "Дома-2" стала женой стриптизера
17:33
Вышвырнутый из продолжения "Улиц разбитых фонарей" Кузнецов: Это была подлость, предательство
17:09
Смерть после застолья: Почему Смоктуновского сгубила рюмка
17:06
Нывший от безденежья Лоза ошарашил россиян размером пенсии: Речь идет о миллионах
16:33
Настойчивого ухажера не смутило наличие у звезды "Ворониных" мужа: Это свинство и скотство
16:27
"Светлая память": россияне скорбят из-за смерти Певцова
15:55
Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов
15:44
Умер сражавшийся с раком актер из сериала "Великолепный век"
15:42
"Какая мерзость!": Обвиненная в пьянстве экс-солистка "Непары" вздрючила известного певца
15:28
"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович
15:23
Заворотнюк ошарашила народ появлением на улице в пижаме
14:55
Проблемы со здоровьем: Михалкова раскрыла причину экстремального похудения
14:54
В жизни Шепелева произошло поворотное событие
14:53
Почему дали указание убрать Богомолова: названа сенсационная причина
14:37
Адская боль: Звезду шоу "Голос" экстренно госпитализировали
14:29
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
14:28
Волочкова озвучила важную миссию своего голого зада
14:13
Дочь академика Легасова указала на ложь в телехите "Чернобыль" от HBO: Бред сивой кобылы
13:58
"Зачем ей старый ***?": Новая любовница Тимати произвела фурор
13:52
Ракета американской компании взорвалась спустя несколько минут после старта
13:43
Это провал: избиратели хотят импичмента Байдена после вывода войск США из Афганистана
13:30
Асмус бросилась спасать облитую помоями сестру
13:00
В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
12:47
Елизавета II сцепилась с сыном из-за мертвой принцессы Дианы
12:39
Ланская с младенцем в руках ошарашила народ
12:33
"Худой сдохнет": располневшую звезду "Интернов" морили голодом в Африке
12:22
Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой
12:04
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
11:57
"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи
11:54
В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?
11:49
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
11:48
Известный актер о рухнувшем романе с Кориковой: Для нее это было очень неприятным открытием
11:11
Камбербэтч из сериала "Шерлок" ласкался с женой прямо на красной дорожке
10:50
В Новой Зеландии мужчина ранил ножом посетителей супермаркета
10:08
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
10:00
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
09:51
Польша вводит чрезвычайное положение из-за провокаций режима Лукашенко
09:20
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
09:13
"О боже!": резко изменившийся Петросян вызвал оторопь
08:58
Политолог Суздальцев заявил о "профессиональной подпольной войне" против Лукашенко
08:36
Голый и влажный: игры Галкина и Пугачевой записали на видео и показали народу
08:28
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
06:38
Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления
04:29
"Мерзкий стукачок": солисту "Непары" крепко врезали после откровенного признания
02:21
Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября
00:46
Питт и Джоли решили начать все сначала
21:45
"Она мне не нужна": вскрылись слова молодого мужа об Азизе
21:37
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
21:08
Журналист Шарий о трехмиллиардном кредите Украине: Ходит по миру лох с протянутой рукой
20:35
"С бодуна": Криворотую Поргину смачно перекосило
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В очках и в шапочке: в Сети появилось правдивое фото Ротару
Дошел до ручки: почерневшего от горя мужа Заворотнюк не узнать
"Лишь бы не рак": народ всполошился из-за внешнего вида Пугачевой
"Адски бесит": Бузова смачно врезала зазнавшейся Собчак
Запад будет говорить с Лукашенко только об условиях его отставки – историк Фридман
"Бьется в конвульсиях": Цымбалюк-Романовская поплатилась за "старческий фаллос" Джигарханяна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Вышвырнутый из продолжения "Улиц разбитых фонарей" Кузнецов: Это была подлость, предательство

Вышвырнутый из продолжения "Улиц разбитых фонарей" Кузнецов: Это была подлость, предательство

Артист знает, кто стоял за его увольнением.
прочитано 149 раз

Актер Юрий Кузнецов 3 сентября празднует 75-летие. Многие зрители узнают его благодаря роли начальника питерского РУВД "Мухомора" из сериала "Улицы разбитых фонарей.

ПО ТЕМЕ

Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

"Не сесть на шею": дочь не будет содержать Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" в старости

Изначально "Мухомор" был задуман сценаристами, как хмурый, глуповатый и занудный тип, однако актер Юрий Кузнецов и продюсер картины Александр Капица изменили персонажа. Некоторые фишки героя, например, привычку носить очки на кончике носа, придумывали прямо на площадке.

В свежем интервью Юрий Кузнецов признался, что сниматься в "Улицах разбитых фонарей" было легко. "Там одна затрата — тексты учить. И придумать, как полегче своего персонажа изобразить — не злыднем, а как-то с юмором, с присказками", – поведал актер.

Затем полюбившийся зрителям образ "Мухомора" вместе с Кузнецовым перекочевал в "Опера. Хроники убойного отдела", а затем в сериал "Литейный, 4". После смерти Александра Капицы в проект пришли новые продюсеры, которые сделали из съемочного процесса "конвейер". Новые создатели не брали в расчет события, произошедшие с героями в предыдущих сериях, не учитывали характер персонажей при создании новых эпизодов. Однажды Кузнецов случайно узнал, что съемки новых серий картины "Литейный, 4" уже вовсю идут без него...

Юрий Кузнецов прямо заявляет, что из сериала о доблестной милиции его вышвырнули за несговорчивость, самостоятельность, непослушание и прямоту. Актер знает, кто стоит за его уходом и принципиально избегает с этим человеком всякого общения.

"Потому что это была подлость, предательство", - рассуждает Кузнецов.

Между тем с артистами, с которыми работал бок о бок много лет, Юрий Кузнецов сохранил дружеские отношения. Актер часто пересекается с Сергеем Селиным и Алексеем Ниловым. Анастасия Мельникова является крестной матерью младшей дочери Юрия Кузнецова, Александры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 17:33 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неузнаваемая Анна Михалкова спрятала лицо под черной вуалью

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В семье Кабаевой произошли серьезные изменения: Куда пропала?

Народ волнует судьба женщины
Шоу-бизнес

"Зачем ей старый ***?": Новая любовница Тимати произвела фурор

Девушку рассекретили
Шоу-бизнес

"Я бы не хотела жить": Хлебнувшая невзгод Ивлеева сбежала от семьи

Теледива во всем призналась
Шоу-бизнес

Асмус бросилась спасать облитую помоями сестру

Актрисе удалось реабилитироваться

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году

Здоровье

За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае родители отправили ребенка в школу с положительным тестом на ковид
Назван лидирующий по числу заражений COVID-19 округ Подмосковья
Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Спорт

Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе

Регионы

В Петербурге приезжий на спор выстрелил девушке в лицо
Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже
В Сочи из-за свалившегося на веранду дерева пострадали люди
Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+