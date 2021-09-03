Вышвырнутый из продолжения "Улиц разбитых фонарей" Кузнецов: Это была подлость, предательство

Артист знает, кто стоял за его увольнением.

Актер Юрий Кузнецов 3 сентября празднует 75-летие. Многие зрители узнают его благодаря роли начальника питерского РУВД "Мухомора" из сериала "Улицы разбитых фонарей.

Изначально "Мухомор" был задуман сценаристами, как хмурый, глуповатый и занудный тип, однако актер Юрий Кузнецов и продюсер картины Александр Капица изменили персонажа. Некоторые фишки героя, например, привычку носить очки на кончике носа, придумывали прямо на площадке.

В свежем интервью Юрий Кузнецов признался, что сниматься в "Улицах разбитых фонарей" было легко. "Там одна затрата — тексты учить. И придумать, как полегче своего персонажа изобразить — не злыднем, а как-то с юмором, с присказками", – поведал актер.

Затем полюбившийся зрителям образ "Мухомора" вместе с Кузнецовым перекочевал в "Опера. Хроники убойного отдела", а затем в сериал "Литейный, 4". После смерти Александра Капицы в проект пришли новые продюсеры, которые сделали из съемочного процесса "конвейер". Новые создатели не брали в расчет события, произошедшие с героями в предыдущих сериях, не учитывали характер персонажей при создании новых эпизодов. Однажды Кузнецов случайно узнал, что съемки новых серий картины "Литейный, 4" уже вовсю идут без него...

Юрий Кузнецов прямо заявляет, что из сериала о доблестной милиции его вышвырнули за несговорчивость, самостоятельность, непослушание и прямоту. Актер знает, кто стоит за его уходом и принципиально избегает с этим человеком всякого общения.

"Потому что это была подлость, предательство", - рассуждает Кузнецов.

Между тем с артистами, с которыми работал бок о бок много лет, Юрий Кузнецов сохранил дружеские отношения. Актер часто пересекается с Сергеем Селиным и Алексеем Ниловым. Анастасия Мельникова является крестной матерью младшей дочери Юрия Кузнецова, Александры.